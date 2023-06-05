Вчерашний матч «Мадрида» с «Атлетиком» стал особенным из-за прощания с Каримом Бензема, Марко Асенсио, Эденом Азаром и Мариано. Но было еще одно событие, о котором нельзя не сказать.

Матч с «Атлетиком» стал 150-м для Винисиуса в Ла Лиге. Бразилец по окончании игры получил памятную футболку из рук президента. На его счету уже 96 побед в домашнем чемпионате.

Вини завершил свой пятый сезон в Ла Лиге, турнир покорился ему дважды – в 2020 и 2022 годах. Бразилец записал в свой актив 35 голов в чемпионате, 10 из них он забил в завершившемся сезоне.