Бензема покидает «Реал» после 14-ти лет, проведенных на «Сантьяго Бернабеу». За это время француз для многих поклонников «сливочных» успел стать легендой.

На прощание Карим подарили Флорентино Пересу футболку с цифрой 25 и подписью «Моему президенту, КБ9».

Но почему именно цифра 25? Ведь в «Мадриде» Бензема выступал под номерами 11 и 9.

Ответ прост! За свою карьеру в «Реале» Карим вместе с командой завоевал 25 трофеев, этот клубный рекорд француз делит с Марсело. Среди прочего, Бензема пять раз выиграл Лигу чемпионов и четыре раза стал чемпионом страны.

Карим, безусловно, вписал свое имя в историю «Мадрида».