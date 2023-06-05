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Почему Бензема преподнес Пересу футболку с цифрой 25? Объясняем смысл прощального подарка Карима

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Бензема покидает «Реал» после 14-ти лет, проведенных на «Сантьяго Бернабеу». За это время француз для многих поклонников «сливочных» успел стать легендой.

На прощание Карим подарили Флорентино Пересу футболку с цифрой 25 и подписью «Моему президенту, КБ9».

Но почему именно цифра 25? Ведь в «Мадриде» Бензема выступал под номерами 11 и 9.

Ответ прост! За свою карьеру в «Реале» Карим вместе с командой завоевал 25 трофеев, этот клубный рекорд француз делит с Марсело. Среди прочего, Бензема пять раз выиграл Лигу чемпионов и четыре раза стал чемпионом страны.

Карим, безусловно, вписал свое имя в историю «Мадрида».

3 комментария

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zs39c5xffe
С цифрой 25, а не 23
+2
0
+2
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max mystique
Как же бежит время, Роналдо , Марсело, Каземиро, теперь Карим, когда будут уходить Лука и Тони я расплачусь ей богу, великие!
+1
0
+1
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Ренат Губайдуллин
25 это число, а не цифра )
0
0
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