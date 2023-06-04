Карим Бензема покидает «Реал Мадрид» - официально.

Экс-партнер француза Винисиус Жуниор отреагировал на эту новость в соцсетях.

«Бензвини, Винзема... Неважно. Результат всегда был одинаковым: голы, смех, титулы и, прежде всего, опыт.

Когда мальчик из Сан-Гонсалу, слишком застенчивый, приехал в Мадрид в 2018 году, ты был первым, кто принял меня. Я никогда не забуду.

Я вырос с тобой. Мы вместе завоевали Испанию, Европу и весь мир. И мне посчастливилось с большой гордостью поаплодировать твоему «Золотому мячу».

Теперь мы закончили этот «дуэт тьмы» в реальной жизни, но у меня есть наши видео, которые будут вдохновлять и напоминать об этом незабываемом времени.

Карим, мы будем очень по тебе скучать.

СПАСИБО ЗА ВСЕ, ЛЕГЕНДА!» - написал Винисиус.

Похоже, что уход Бензема стал большой потерей для бразильца. А может ли Винисиус стать новым лидером клуба, как считаете?