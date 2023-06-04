Relevo предоставил обновленную информацию о том, что происходит с игроками «Реала» этим летом с точки зрения трансферов.

Поскольку Азар, Асенсио и Мариано уже подтвердили уход, летом может быть много других уходов.

Самый громкий из них — Бензема, который рассматривает огромное предложение Саудовской Аравии.

Другой — Себальос. Этим летом полузащитник готов покинуть клуб. Он доволен условиями контракта, которые ему предложил «Мадрид», но хочет больше играть за первую команду, поэтому есть шанс, что в следующем сезоне мы не увидим Дани на «Бернабеу».

Тчуамени. Сейчас это немного удивительно, учитывая, что прошел год с тех пор, как он подписал контракт. Маловероятно, что он уйдет, но француз не впечатлил Анчелотти в свой первый сезон.

Лунин. Анчелотти хочет, чтобы украинец ушел, но правление надеется, что он останется. Сам вратарь счастлив в Мадриде.

Менди. Мадрид хочет продать его вопреки желанию Анчелотти и игрока.

Начо. Его контракт истекает этим летом, и "Интер" присматривает за ним. Скорее уйдет, чем останется на данный момент.

Одриосола. Анчелотти и клуб надеются избавиться от защитника, он тоже хочет уйти.

Вальехо. Хочет остаться, но клуб хочет, чтобы он ушел.