Интересно, в который раз он слышит этот вопрос...

Сегодня Карло Анчелотти дал предпоследнюю предматчевую пресс-конференцию в этом сезоне, и журналисты, конечно же, были обязаны воспользоваться возможностью, чтобы узнать о грядущем трансферном окне.

Когда главного тренера «Реала» спросили, станет ли Харри Кейн частью команды, Карло отреагировал неожиданно эмоционально:

Потом Анчелотти все же взял себя в руки и дал дежурный ответ:

«Кейн? Уверен, вам всем любопытно, что будет в следующем сезоне. Но Кейн — игрок «Тоттенхэма», и мы должны это уважать».

Испанские журналисты настаивают на том, что Карло лично заинтересован в трансфере английского нападающего. Однако, раз Бензема принял решение остаться на еще один сезон, вряд ли клуб захочет выкупать английского нападающего за более чем 100 миллионов фунтов, как требует «Тоттенхэм».

Как вы считаете, «Мадриду» стоит побороться за Харри?