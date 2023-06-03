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Анчелотти спросили о возможном трансфере Харри Кейна. Реакция тренера была красноречивой

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Интересно, в который раз он слышит этот вопрос...

Сегодня Карло Анчелотти дал предпоследнюю предматчевую пресс-конференцию в этом сезоне, и журналисты, конечно же, были обязаны воспользоваться возможностью, чтобы узнать о грядущем трансферном окне.

Когда главного тренера «Реала» спросили, станет ли Харри Кейн частью команды, Карло отреагировал неожиданно эмоционально:

Потом Анчелотти все же взял себя в руки и дал дежурный ответ:

«Кейн? Уверен, вам всем любопытно, что будет в следующем сезоне. Но Кейн — игрок «Тоттенхэма», и мы должны это уважать».

Испанские журналисты настаивают на том, что Карло лично заинтересован в трансфере английского нападающего. Однако, раз Бензема принял решение остаться на еще один сезон, вряд ли клуб захочет выкупать английского нападающего за более чем 100 миллионов фунтов, как требует «Тоттенхэм».

Как вы считаете, «Мадриду» стоит побороться за Харри?

4 комментария

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Lifar Skladchikov
Ответ Вася И
не нужен кейн - не наш футболист - кейну надо в баварию
Согласен! Только Хаселу! Только хардкор!
+3
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+3
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Геннадий Чеботарев
Ответ Lifar Skladchikov
Согласен! Только Хаселу! Только хардкор!
большенство тутошних знатоков думают что тут как в фифе.
0
0
0
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