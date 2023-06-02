«Карим Бензема? У него годовой контракт. Так что здесь мы не сомневаемся [он останется]», — сказал Карло Анчелотти на пресс-конференции перед игрой в Бильбао.

«Я согласен с Бензема. Интернет — это не реальность.

Легенды этого клуба должны уйти в отставку в «Реале». Это то, во что я верю и во что верит клуб. Но игрок, возможно, думает иначе», — добавил Анчелотти.

Говоря о слухах о Харри Кейне, Анчелотти сказал: «Я уверен, вам всем любопытно посмотреть, что произойдет в следующем сезоне. Но Кейн — игрок «Тоттенхэма», и мы должны уважать это».

По всем признакам, шансы на то, что Бензема покинет «Реал» этим летом, составляют менее 10%. Капитан, скорее всего, останется.

Однако прибытие Кейна уже не так очевидно, поскольку Бензема остался. Возможно, «Реал» подпишет только резервных нападающих, таких как Хоселу и Кай Хавертц.