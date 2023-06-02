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Стало известно, как будет выглядеть домашняя и гостевая форма «Мадрида» в сезоне 2023/24

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Стало известно, как будет выглядеть домашняя и гостевая форма «Мадрида» в будущем сезоне. Портал Footyheadlines опубликовал эксклюзивные кадры.

Тони Кроосу не нравится текущая форма, потому что у футболки есть воротничок, но в следующем сезоне у него проблем не будет – горловина новой футболки круглая, также присутствуют золотые акценты на плечах и рукавах.

Как вам дизайн?

Домашняя форма

Выездная форма

5 комментариев

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Кентуки
Будем брать Ла Лигу и ЛЧ!
+10
-4
+6
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Jakhongir Mirzo Abdumalikov (Jaha)
Домашняя форма напоминает сезон 13-14, в котором мы взяли Десиму
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Геннадий Чеботарев
ничего лишнего,все строго. как и положено королевскому клубу.
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IGROCHISHKA WANTS COOKIES
домашняя очень смахивает на старые формы, да и выездная. Как хотите, но мне комплект 22/23 больше понравился
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rachidibrahimov
Ответ Геннадий Чеботарев
ничего лишнего,все строго. как и положено королевскому клубу.
Выездную форму строгой не назовешь. Эти узоры, как по мне лишние
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