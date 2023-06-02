Стало известно, как будет выглядеть домашняя и гостевая форма «Мадрида» в будущем сезоне. Портал Footyheadlines опубликовал эксклюзивные кадры.

Тони Кроосу не нравится текущая форма, потому что у футболки есть воротничок, но в следующем сезоне у него проблем не будет – горловина новой футболки круглая, также присутствуют золотые акценты на плечах и рукавах.

Как вам дизайн?

Домашняя форма

Выездная форма