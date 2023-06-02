Стало известно, как будет выглядеть домашняя и гостевая форма «Мадрида» в сезоне 2023/24
Стало известно, как будет выглядеть домашняя и гостевая форма «Мадрида» в будущем сезоне. Портал Footyheadlines опубликовал эксклюзивные кадры.
Тони Кроосу не нравится текущая форма, потому что у футболки есть воротничок, но в следующем сезоне у него проблем не будет – горловина новой футболки круглая, также присутствуют золотые акценты на плечах и рукавах.
Как вам дизайн?
Домашняя форма
Выездная форма
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