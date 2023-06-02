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Бензема получил красивейший приз от газеты Marca: француз выложил благодарность у себя в сторис😍😍😍

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Приз «Легенда» вручается в знак признания заслуг выдающихся спортсменов.

«Я был юношей, когда пришел в мадридский «Реал» – не таким, как они (на сцену вместе с футболистом вышли 12 детей – Sports.ru), но мне был 21 год... Я просто хотел получать удовольствие и брать трофеи, и сейчас я понимаю, что много чего выиграл с «Реалом».

Нет другого такого клуба, как мадридский «Реал», который играет на «Сантьяго Бернабеу» – месте, где выступали величайшие игроки в этом виде спорта. Они лучшие, они легенды. Я восхищался спортсменами, получившими эту награду, и очень горжусь тем, что нахожусь здесь».

А вскоре француз выложил видео с изображением награды и словами благодарности.

3 комментария

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Андрей Хенто
Заслуженный приз, ведь он действительно легенда. Надеюсь, что все же на один сезон останется.
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Артём Громов
Этот приз правда на бревно похож, или мне кажется? Было бы очень забавно, если это правда😅
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Виктор Кашшаи
Чему радоваться?)
Тому, что тебе ручная газетенка подарок вручила?)
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