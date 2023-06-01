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Сложно найти замену Бензема: «Реал» изучает вариант с Хавертцом

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Нападающий «Челси» Кай Хавертц заинтересовал мадридский «Реал» как возможная замена Кариму Бензема, сообщает Marca.

Хавертц является лучшим бомбардиром «Челси» в этом сезоне, хотя забил лишь девят и отдать всего один ассист в 47 играх.

Однако нет никаких гарантий, что «Мадрид» действительно сделает ставку на 23-летнего немца. Уход Бензема – настолько серьезная проблема, что заставляет рассматривать как можно больше вариантов.

Заменить действующего обладателя «Золотого мяча» будет нелегко, ведь он больше, чем просто девятка. Несмотря на многочисленные травмы в этом сезоне, 35-летний Бензема наколотил 30 мячей и отдать шесть голевых передач в 42 матчах.

Kai Havertz' Genius 'Sh*thousery' During Chelsea Vs Real Madrid Even Surprised Sergio Ramos

8 комментариев

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RealOneLove
Бенз в 35 больше пользы приносит.
Походу, придется сезон без нормального ФРВ погонять.
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Андрей Хенто
Это будет провал, какой к черту Хаверц.
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Геннадий Чеботарев
сейчас он стоит в районе 50-60 и это много. за 40 можно было бы брать.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Георгий Делокян
А Канселу то при чем тут? Он вроде не форвард
а как того, который с эспаньела? и не важно конселу и ещё как,суть одна.
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Георгий Делокян
Ответ Геннадий Чеботарев
а как того, который с эспаньела? и не важно конселу и ещё как,суть одна.
Ну тогда уже Хоселу. Его в аренду берут. А платить 50-70 мультов за мёртвого Хаверца и давать ему жирный контракт, который не профильный ЦФ к тому же, глупо. Всем ведь понятно что Фло пытается малой кровью слить новый сезон и пойти за Мбаппе или Холландом и новым тренером следующим летом
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Геннадий Чеботарев
Ответ Андрей Хенто
Это будет провал, какой к черту Хаверц.
это лучше чем фермино и канселу вместе взятые и в квадрате.
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Георгий Делокян
Ответ Геннадий Чеботарев
это лучше чем фермино и канселу вместе взятые и в квадрате.
А Канселу то при чем тут? Он вроде не форвард
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Геннадий Чеботарев
Ответ Георгий Делокян
Ну тогда уже Хоселу. Его в аренду берут. А платить 50-70 мультов за мёртвого Хаверца и давать ему жирный контракт, который не профильный ЦФ к тому же, глупо. Всем ведь понятно что Фло пытается малой кровью слить новый сезон и пойти за Мбаппе или Холландом и новым тренером следующим летом
неужели ещё не понятно,что Мбаппе не будет в реале? ему самому это тристо лет не надо. у него все есть карьера и деньги и уважение и это в 24 годика.
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