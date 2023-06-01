8 комментариев

Нападающий «Челси» Кай Хавертц заинтересовал мадридский «Реал» как возможная замена Кариму Бензема, сообщает Marca.

Хавертц является лучшим бомбардиром «Челси» в этом сезоне, хотя забил лишь девят и отдать всего один ассист в 47 играх.

Однако нет никаких гарантий, что «Мадрид» действительно сделает ставку на 23-летнего немца. Уход Бензема – настолько серьезная проблема, что заставляет рассматривать как можно больше вариантов.

Заменить действующего обладателя «Золотого мяча» будет нелегко, ведь он больше, чем просто девятка. Несмотря на многочисленные травмы в этом сезоне, 35-летний Бензема наколотил 30 мячей и отдать шесть голевых передач в 42 матчах.