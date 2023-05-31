В клубе практически готовы к такому решению.

По данным Ману Сайнца из Diario AS, Карим Бензема почти наверняка летом покинет «Мадрид». Француз очень близок к подписанию контракта с клубом «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

35-летнему игроку предложили двухлетний договор с зарплатой в 100 млн евро за сезон. Правительство страны работало над сделкой несколько месяцев. Сам Карим общался с Криштиану Роналду, чтобы побольше узнать о жизни в Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад« − действующий чемпион Саудовской Аравии. Их главный тренер − Нуну Эшпириту Санту, который ранее работал в «Вулверхэмптоне» и «Тоттенхэме».