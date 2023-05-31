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«Очень близок к уходу». Diario AS утверждает, что Бензема покинет «Мадрид»

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В клубе практически готовы к такому решению.

По данным Ману Сайнца из Diario AS, Карим Бензема почти наверняка летом покинет «Мадрид». Француз очень близок к подписанию контракта с клубом «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

35-летнему игроку предложили двухлетний договор с зарплатой в 100 млн евро за сезон. Правительство страны работало над сделкой несколько месяцев. Сам Карим общался с Криштиану Роналду, чтобы побольше узнать о жизни в Саудовской Аравии.

«Аль-Иттихад« − действующий чемпион Саудовской Аравии. Их главный тренер − Нуну Эшпириту Санту, который ранее работал в «Вулверхэмптоне» и «Тоттенхэме».

1 комментарий

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дамьен
А правительству страны какая выгода от этих пенсионеров?
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