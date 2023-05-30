Будет делить трон с Роналду.

Согласно последним сообщениям, Карим Бензема одной ногой в Саудовской Аравии.

Будущее 35-летнего француза в мадридском «Реале» под большим вопросом. Действующий контракт Карим вот-вот истечет, а из Саудовской Аравии поступило очень заманчивое предложение.

Ожидается, что Бензема сделает заявление после заключительного матча сезона - 4 июня «Реал» примет на «Сантьяго Бернабеу» «Атлетик Бильбао».

Сообщается, что французу был предложен колоссальный двухлетний контракт на £345 млн от неназванного клуба из Саудовской Аравии.

Это сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире, наравне с Криштиану Роналду.

В Саудовской Аравии надеются, что Бензема поможет стране в подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2030 года. Форвард может стать послом турнира, если заявка будет одобрена.

Уйдет или останется?