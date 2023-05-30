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😱😱😱 Карим Бензема в шаге от сенсационного ухода из «Реала». Клуб из Саудовской Аравии готов сделать его самым высокооплачиваемым футболистом в мире

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Будет делить трон с Роналду.

Согласно последним сообщениям, Карим Бензема одной ногой в Саудовской Аравии.

Будущее 35-летнего француза в мадридском «Реале» под большим вопросом. Действующий контракт Карим вот-вот истечет, а из Саудовской Аравии поступило очень заманчивое предложение.

Ожидается, что Бензема сделает заявление после заключительного матча сезона - 4 июня «Реал» примет на «Сантьяго Бернабеу» «Атлетик Бильбао».

Сообщается, что французу был предложен колоссальный двухлетний контракт на £345 млн от неназванного клуба из Саудовской Аравии.

Это сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в мире, наравне с Криштиану Роналду.

В Саудовской Аравии надеются, что Бензема поможет стране в подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2030 года. Форвард может стать послом турнира, если заявка будет одобрена.

Уйдет или останется?

4 комментария

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Очевидное невероятное
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Спасибо за всё, Легенда
Он ещё официально не ушёл
+1
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+1
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Killer_na_belom_barse$
Уже 345) было 200, завтра будет 500😆
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