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Родриго был недоволен тем, что его заменили. После матча игрок пояснил, в чем же дело

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В отношениях с тренером все в порядке.

Вингер «Мадрида» Родриго Гоэс, который сегодня выполнял роль центрфорварда, смог оформить голевой дубль и тем самым принести своей команде победу над «Севильей» − 2:1. На 81-й минуте Карло Анчелотти поменял игрока, выпустив вместо него Начо. Как оказалось, бразилец был недоволен таким поступком тренера.

В послематчевом комментарии, который Гоэс давал телеканалу DAZN, бразилец пояснил произошедшее: «Я был немного зол на Анчелотти, потому что хотел забить еще один гол, хотел хет-трик, но все в порядке, он сказал мне, что мы и так победим».

То, что игрок говорил все это с улыбкой, лишь подчеркивает, что никаких проблем между ним и тренером нет. Однако стремление внести как можно больший вклад в успех команды более чем похвальный.

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