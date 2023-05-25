Винисиусу аплодировали в президентской ложе «Реала»: неловкий момент для бразильца
Впервые игрок «Реала» получил право делить место с Флорентино Пересом в президентской ложе на «Сантьяго Бернабеу».
Но помимо этого вся президентская ложа встала, чтобы устроить Вини аплодисменты, включая самого Переса.
Вини подходит к ложе и начинает садиться, затем начинаются аплодисменты, и он замечает, что все стоят:
Это было еще на первой минуте игры, так что это не были всеобщие аплодисменты, которые Вини получил на 20-й минуте.
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