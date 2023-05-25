Впервые игрок «Реала» получил право делить место с Флорентино Пересом в президентской ложе на «Сантьяго Бернабеу».

Но помимо этого вся президентская ложа встала, чтобы устроить Вини аплодисменты, включая самого Переса.

Вини подходит к ложе и начинает садиться, затем начинаются аплодисменты, и он замечает, что все стоят:

Это было еще на первой минуте игры, так что это не были всеобщие аплодисменты, которые Вини получил на 20-й минуте.