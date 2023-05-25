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Винисиусу аплодировали в президентской ложе «Реала»: неловкий момент для бразильца

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Впервые игрок «Реала» получил право делить место с Флорентино Пересом в президентской ложе на «Сантьяго Бернабеу».

Но помимо этого вся президентская ложа встала, чтобы устроить Вини аплодисменты, включая самого Переса.

Вини подходит к ложе и начинает садиться, затем начинаются аплодисменты, и он замечает, что все стоят:

Это было еще на первой минуте игры, так что это не были всеобщие аплодисменты, которые Вини получил на 20-й минуте.

3 комментария

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Miguelito2015
Я не понял, почему кроме Винисиуса в ложе все белые? И почему они не преклонили колени? Попахивает расизмом.
+8
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+8
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Бене Гессерит
Шут в ложу зашёл, поприветствовали
+3
0
+3
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