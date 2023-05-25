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Хаби Алонсо готов стать следующим тренером «Мадрида». Ради клуба он может отказать «ПСЖ»

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Хаби Алонсо Хаби Алонсо
Футбол Футбол

Преемственность.

Журналист RMCsport Фабрис Хокинс сообщил, что Хаби Алонсо был бы не против стать следующим после Карло Анчелотти тренером «Мадрида».

Сейчас испанца отправляют в «ПСЖ», но он готов отказаться от такого варианта. 41-летний тренер сейчас возглавляет «Байер» и может подождать, когда в Мадриде появится вакансия. Ожидается, что Анчелотти проведет со «сливочными» максимум один сезон.

Алонсо проделывает с леверкузенским клубом потрясающую работу. Он возглавил команду посреди сезона, достиг полуфинала Лиги Европы и претендует на попадание в еврокубки следующего сезона.

Хаби Алонсо выступал за «Мадрид» с 2009 по 2014 год.

4 комментария

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Кентуки
Как раз еще один год поработает в Германии! И потом в Реал придет уже опытным! Будет тренером маестро!
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Артем Гладских
Пусть приедет , будет интересно посмотреть на реал с новым тренером !
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Артём Околелов
в Баварию его
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