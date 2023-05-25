Хаби Алонсо готов стать следующим тренером «Мадрида». Ради клуба он может отказать «ПСЖ»
Преемственность.
Журналист RMCsport Фабрис Хокинс сообщил, что Хаби Алонсо был бы не против стать следующим после Карло Анчелотти тренером «Мадрида».
Сейчас испанца отправляют в «ПСЖ», но он готов отказаться от такого варианта. 41-летний тренер сейчас возглавляет «Байер» и может подождать, когда в Мадриде появится вакансия. Ожидается, что Анчелотти проведет со «сливочными» максимум один сезон.
Алонсо проделывает с леверкузенским клубом потрясающую работу. Он возглавил команду посреди сезона, достиг полуфинала Лиги Европы и претендует на попадание в еврокубки следующего сезона.
Хаби Алонсо выступал за «Мадрид» с 2009 по 2014 год.
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