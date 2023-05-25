Преемственность.

Журналист RMCsport Фабрис Хокинс сообщил, что Хаби Алонсо был бы не против стать следующим после Карло Анчелотти тренером «Мадрида».

Сейчас испанца отправляют в «ПСЖ», но он готов отказаться от такого варианта. 41-летний тренер сейчас возглавляет «Байер» и может подождать, когда в Мадриде появится вакансия. Ожидается, что Анчелотти проведет со «сливочными» максимум один сезон.

Алонсо проделывает с леверкузенским клубом потрясающую работу. Он возглавил команду посреди сезона, достиг полуфинала Лиги Европы и претендует на попадание в еврокубки следующего сезона.

Хаби Алонсо выступал за «Мадрид» с 2009 по 2014 год.