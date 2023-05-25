Ух, появились фото травмы Бензема (наложили 5 швов). Не верится, что после этого он оформил хет-трик
Появилось фото стопы Карима Бензема после игры с «Райо Вальекано». На 15-й минуте на правую ногу француза наступил Флориан Лежен.
Несмотря на болезненную травму, Бензема продолжал играть как ни в чем не бывало. После этого Кариму наложили пять швов.
Всего через 14 минут после столкновения Бензема открыл счет в матче, а затем положил еще два, оформив хет-трик. У 35-летнего француза 29 голов во всех турнирах этого сезона.
8 комментариев