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Ух, появились фото травмы Бензема (наложили 5 швов). Не верится, что после этого он оформил хет-трик

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Появилось фото стопы Карима Бензема после игры с «Райо Вальекано». На 15-й минуте на правую ногу француза наступил Флориан Лежен.

Несмотря на болезненную травму, Бензема продолжал играть как ни в чем не бывало. После этого Кариму наложили пять швов.

Всего через 14 минут после столкновения Бензема открыл счет в матче, а затем положил еще два, оформив хет-трик. У 35-летнего француза 29 голов во всех турнирах этого сезона.

8 комментариев

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Базука Базука
Я что-то не понял: как это "оформил хэт-трик", когда счёт матча 2:1 ?!!
+6
0
+6
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30-71
Игра 2:1 закончились ,какой хет-трик?😂
+4
-1
+3
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Misha Ivankov
На Спортс уже пьяными выкладывают статьи. во первых не такая уж и большая рана, во вторых какой вообще хет трик? Жене дома, возможно.
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Иван Воронин
Как публикуются подобные посты? Неужели нет никакой редактуры?
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ivan_krylov
а кто плюсы статье ставит?
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Ashton Berezin
Ответ Базука Базука
Я что-то не понял: как это "оформил хэт-трик", когда счёт матча 2:1 ?!!
Все правильно, редакторы sports как всегда облпжались. Бенз сделал в том матче сделал покер
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ivan_krylov
Ответ Базука Базука
Я что-то не понял: как это "оформил хэт-трик", когда счёт матча 2:1 ?!!
все правильно: два в чужие и один в свои! Итого хЭт-трик
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Nike of FW
Ответ Базука Базука
Я что-то не понял: как это "оформил хэт-трик", когда счёт матча 2:1 ?!!
во первых не хет трик, во вторых швы не накладывали =)
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