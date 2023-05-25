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«Есть игроки, которые вошли в историю, но никогда не делали этого с Флорентино». Жест Переса в адрес Винисиуса – доказательство его величия

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Хосеп Педрероль из El Chiringuito сильно удивлен жестом Флорентино Переса в адрес Винисиуса, благодаря которому бразилец сидел с ним в президентской ложе:

«Есть игроки, которые вошли в историю «Реал Мадрида», но никогда не сидели с Флорентино в привилегированной ложе. Это поразительный момент».

Действительно, это нечто особенное со стороны президента. Жест показывает, насколько дорог клубу Винисиус.

Бразильцу аплодировал весь «Бернабеу» на 20-й минуте игры против «Райо Вальекано». Игрок не смог принять участие в игре из-за дискомфорта в колене.

4 комментария

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RealM_13
Вини в каждой игре отдается полностью, и показывает как ему дорог этот клуб, вот и ответная реакция клуба в поддержку игрока. 👍
+3
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Азрет-Али Айбазов
Это скорее публичная поддержка Вини со стороны руководства, нежели значимость игрока для клуба, несмотря на классную игру Вини.
+1
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Michael Boldyrev
Опечатка в заголовке: "не сидели", а "не делали".
C "не делали" смысл забавный...типа Перес так велик, что только с ним нужно становиться великим?
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Dmitry Mandryko
На фоне скандала надо показать, насколько он важен для клуба. Ничего необычного.
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