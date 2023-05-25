«Есть игроки, которые вошли в историю, но никогда не делали этого с Флорентино». Жест Переса в адрес Винисиуса – доказательство его величия
Хосеп Педрероль из El Chiringuito сильно удивлен жестом Флорентино Переса в адрес Винисиуса, благодаря которому бразилец сидел с ним в президентской ложе:
«Есть игроки, которые вошли в историю «Реал Мадрида», но никогда не сидели с Флорентино в привилегированной ложе. Это поразительный момент».
Действительно, это нечто особенное со стороны президента. Жест показывает, насколько дорог клубу Винисиус.
Бразильцу аплодировал весь «Бернабеу» на 20-й минуте игры против «Райо Вальекано». Игрок не смог принять участие в игре из-за дискомфорта в колене.
C "не делали" смысл забавный...типа Перес так велик, что только с ним нужно становиться великим?