16 комментариев

📸 На матч против «Райо» игроки «Мадрида» вышли в футболках Винисиуса. Бразилец наблюдал за акцией с трибун в особой компании
Игроки «Реала» поддержали Винисиуса, который столкнулся с расистскими оскорблениями фанатов «Валенсии».
На матч против «Райо Вальекано» подопечные Анчелотти вышли в футболках бразильца.
Болельщики тоже устроили акцию в поддержку Жуниора. На фанатском секторе появился баннер с надписью «Мы все Винисиус. Довольно». Этот лозунг скандировал весь «Бернабеу».
Сам бразилец принять участие в матче не смог из-за проблем с коленом. За акцией одноклубников и фанатов Вини наблюдал с трибун стадиона в компании Флорентино Переса.
На 20-й минуте матча Жуниор получил стоячие овации от болельщиков.
Кажется, такую поддержку клуба Вини оценил.
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Как то то напоминает, загребание под одну гребенку, нет??
Когда дразнили Алвеса и бросали в него бананы, он поднимал и кушал их), и вот это было крутым ответом! А все это нытье уже достало..