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📸 На матч против «Райо» игроки «Мадрида» вышли в футболках Винисиуса. Бразилец наблюдал за акцией с трибун в особой компании

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Игроки «Реала» поддержали Винисиуса, который столкнулся с расистскими оскорблениями фанатов «Валенсии».

На матч против «Райо Вальекано» подопечные Анчелотти вышли в футболках бразильца.

Болельщики тоже устроили акцию в поддержку Жуниора. На фанатском секторе появился баннер с надписью «Мы все Винисиус. Довольно». Этот лозунг скандировал весь «Бернабеу».

Сам бразилец принять участие в матче не смог из-за проблем с коленом. За акцией одноклубников и фанатов Вини наблюдал с трибун стадиона в компании Флорентино Переса.

На 20-й минуте матча Жуниор получил стоячие овации от болельщиков.

Кажется, такую поддержку клуба Вини оценил.

16 комментариев

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Allexez
Ответ VuNePonimaete
Каким надо быть обсосом недофанатиком, чтобы не поддержать Вини в такой ситуации, ты можешь не любить его как футболиста и человека, но после такого продолжать гнобить и присоединиться к хейту, ну это последней гнилью надо быть
всего лишь гнилой ребенок, который оскорбляет всех кого видит, танцует как обезьяна(за что его так и называют), симулирует по каждому поводу, при этом является (по его мнению????) единственным чернокожим во всей ла лиги, иначе почему такой расизм только в его сторону? Необъяснимо). Вкратце невозможно поддерживать человека, который свою личную гниль и хейт за нее, переводит в истерики на почве расизма)
+26
-14
+12
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Темирлан Шаваев
Ответ VuNePonimaete
Каким надо быть обсосом недофанатиком, чтобы не поддержать Вини в такой ситуации, ты можешь не любить его как футболиста и человека, но после такого продолжать гнобить и присоединиться к хейту, ну это последней гнилью надо быть
К хейту не присоединяюсь, считаю считаю что так поступать нельзя, но в какой-то мере думаю что за своё поведение Вини должен был получить наказание, не такое конечно а лишь отстранения на несколько матчей и чтобы тренер с игроками поговорили с ним, мол так нельзя себя вести.
+5
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+5
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VuNePonimaete
Ответ Allexez
всего лишь гнилой ребенок, который оскорбляет всех кого видит, танцует как обезьяна(за что его так и называют), симулирует по каждому поводу, при этом является (по его мнению????) единственным чернокожим во всей ла лиги, иначе почему такой расизм только в его сторону? Необъяснимо). Вкратце невозможно поддерживать человека, который свою личную гниль и хейт за нее, переводит в истерики на почве расизма)
чем его танцы отличались от танцев Гризмана, к которому ни у кого претензий не было? какие нахрен симуляции? Винисиус и близко не симулянт, в эпоху вар симулянтов почти не осталось
+13
-9
+4
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VuNePonimaete
Каким надо быть обсосом недофанатиком, чтобы не поддержать Вини в такой ситуации, ты можешь не любить его как футболиста и человека, но после такого продолжать гнобить и присоединиться к хейту, ну это последней гнилью надо быть
+23
-20
+3
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sergey80
Странно,что все Игроки,болельщики, да и Флорентино Перес не встали на одно колено...
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Халид Бин Валид
Никакого сочувствия Винисиусу!
+2
0
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Number_2
Ничего в этом особого не вижу, такая же херота как и приклонение колена. Уверен, фанаты других клубов покажут свое отношение к этому, думаю и до интершума дойдет скоро))
+4
-3
+1
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vit_po@bk.ru
Ответ Allexez
всего лишь гнилой ребенок, который оскорбляет всех кого видит, танцует как обезьяна(за что его так и называют), симулирует по каждому поводу, при этом является (по его мнению????) единственным чернокожим во всей ла лиги, иначе почему такой расизм только в его сторону? Необъяснимо). Вкратце невозможно поддерживать человека, который свою личную гниль и хейт за нее, переводит в истерики на почве расизма)
Вини себя ведёт приличнее многих молодых топ звёзд. По этому насчёт гнилого ребёнка себе адресуй
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Allexez
Ответ VuNePonimaete
в каком матче он симулировал? если их так много было, то тебе не составит труда это вспомнить. так хейтите его за поведение, плохую игру и т.п, не за его цвет кожи
ты меня убедил. ведь в составе реала он единственный с таким цветом кожи. в составе реала даже нет второго и третьего такого бразила как он. в составе реала на противоположном фланге тоже играет человек не из бразилии и не с таким же цветом кожи. да и в ла лиге он единственный чернокожий. спасибо что открыл мне глаза, я теперь то понимаю, что он подвергся расисткой травле, и как же ему тяжело что он единственный представитель своего цвета кожи, ведь поэтому весь негатив в сторону чернокожих людей выплескивают на него.
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Vitali Freeman
Ответ VuNePonimaete
Каким надо быть обсосом недофанатиком, чтобы не поддержать Вини в такой ситуации, ты можешь не любить его как футболиста и человека, но после такого продолжать гнобить и присоединиться к хейту, ну это последней гнилью надо быть
Винисиус: «Это не впервой, Ла Лиа принадлежит расистам, мне жаль что Испания согласна экспортировать образ страны расиста на весь мир»

Рабовладельцы: «Негры необразованные, воры, преступники»..

Как то то напоминает, загребание под одну гребенку, нет??

Когда дразнили Алвеса и бросали в него бананы, он поднимал и кушал их), и вот это было крутым ответом! А все это нытье уже достало..
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Кентуки
RESPECT фанам Мадрида именно Мадридского Реала!
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VuNePonimaete
Ответ Темирлан Шаваев
К хейту не присоединяюсь, считаю считаю что так поступать нельзя, но в какой-то мере думаю что за своё поведение Вини должен был получить наказание, не такое конечно а лишь отстранения на несколько матчей и чтобы тренер с игроками поговорили с ним, мол так нельзя себя вести.
такое мнение вполне адекватно, тут есть некоторые "фанаты Мадрида" которые на Вини как на собаку набрасываются, они рады будут, если ему ногу на поле сломают
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Темирлан Шаваев
Ответ VuNePonimaete
чем его танцы отличались от танцев Гризмана, к которому ни у кого претензий не было? какие нахрен симуляции? Винисиус и близко не симулянт, в эпоху вар симулянтов почти не осталось
Ну он не симулянт, но провокатор тот ещё, помню в последнем эль Класико он начал провоцировать толпу и Араухо ему сказал прекратить, трибуны м так на взводе, а Вини ему ответил что бы он от него отстал, но более грубо.
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VuNePonimaete
Ответ Allexez
мне мерзки все танцы на поле, тем более такие как у бразилов были на чм. То что он не симулянт смешно конечно. То что симулянтов не осталось втройне смешнее.Но ты чето не ответил на то, что эта вся ситуация это ЛИЧНЫЙ хейт игрока за его гнилое поведение, которое он ловко переводит в ТРАВЛЮ НА ПОЧВЕ РАСИЗМА)
в каком матче он симулировал? если их так много было, то тебе не составит труда это вспомнить. так хейтите его за поведение, плохую игру и т.п, не за его цвет кожи
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Леха Л
Ответ Allexez
всего лишь гнилой ребенок, который оскорбляет всех кого видит, танцует как обезьяна(за что его так и называют), симулирует по каждому поводу, при этом является (по его мнению????) единственным чернокожим во всей ла лиги, иначе почему такой расизм только в его сторону? Необъяснимо). Вкратце невозможно поддерживать человека, который свою личную гниль и хейт за нее, переводит в истерики на почве расизма)
Случаи рассизма в Ла лиге проявлялись не только по отношению к нему. Из недавнего можно вспомнить как фанаты Эспаньола кричали Рафинье обезьяна, когда он подавал угловой. Фанаты Эльче в апрельском матче также оскорбляли Араухо. Так что для Ла лиги это норма и очень давно
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