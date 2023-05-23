16 комментариев

Игроки «Реала» поддержали Винисиуса, который столкнулся с расистскими оскорблениями фанатов «Валенсии».

На матч против «Райо Вальекано» подопечные Анчелотти вышли в футболках бразильца.

Болельщики тоже устроили акцию в поддержку Жуниора. На фанатском секторе появился баннер с надписью «Мы все Винисиус. Довольно». Этот лозунг скандировал весь «Бернабеу».

Сам бразилец принять участие в матче не смог из-за проблем с коленом. За акцией одноклубников и фанатов Вини наблюдал с трибун стадиона в компании Флорентино Переса.

На 20-й минуте матча Жуниор получил стоячие овации от болельщиков.

Кажется, такую поддержку клуба Вини оценил.