Все дело в решении федерации.

В субботу «Севилья» примет «Мадрид» на домашней арене «Рамос Санчес Писхуан». Однако вполне вероятно, что «красное-белые» не досчитаются солидного количество болельщиков.

Все дело в том, что федерация отменила красную карточку Винисиусу Жуниору за то, что он сделал в концовке игры против «Валенсии». Фанаты «Севильи» недовольны данным решением и решили объявить бойкот.

«Болельщиков «Севильи» просят не приходить на стадион на игру против «Мадрида» или сделать это после ее начала», − сообщило издание Vamos Mi Sevilla.

В первом круге Ла Лиги сезона-2022/2023 «Мадрид» на «Бернабеу» обыграл «Севилью» со счетом 3:1. Голы на свой счет записали Модрич, Васкес и Вальверде.