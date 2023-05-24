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Вот это поворот! Болельщики «Севильи» решили объявить бойкот из-за Винисиуса

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Все дело в решении федерации.

В субботу «Севилья» примет «Мадрид» на домашней арене «Рамос Санчес Писхуан». Однако вполне вероятно, что «красное-белые» не досчитаются солидного количество болельщиков.

Все дело в том, что федерация отменила красную карточку Винисиусу Жуниору за то, что он сделал в концовке игры против «Валенсии». Фанаты «Севильи» недовольны данным решением и решили объявить бойкот.

«Болельщиков «Севильи» просят не приходить на стадион на игру против «Мадрида» или сделать это после ее начала», − сообщило издание Vamos Mi Sevilla.

В первом круге Ла Лиги сезона-2022/2023 «Мадрид» на «Бернабеу» обыграл «Севилью» со счетом 3:1. Голы на свой счет записали Модрич, Васкес и Вальверде.

3 комментария

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Adi Vina
Я правильно понимаю, что болельщики Севильи хотят, чтобы их команда играла на пустом стадионе у себя дома в окружении болельщиков Мадрида?
Это какой-то бойкот наоборот. От этого польза только Реалу будет. Где логика то?
+7
0
+7
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Murat Nasyr
Вон Соболева дисквалифицировали за то что яйца чесал во время игры, а вини же даже и не трогал яйца. Так что все правильно отменили красную. А балельщикам Севильи наверно Бах посоветовал не приходит на игру
+2
0
+2
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Ринат Муртузаев
Ответ Adi Vina
Я правильно понимаю, что болельщики Севильи хотят, чтобы их команда играла на пустом стадионе у себя дома в окружении болельщиков Мадрида? Это какой-то бойкот наоборот. От этого польза только Реалу будет. Где логика то?
Еще какой будет эффект
0
0
0
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