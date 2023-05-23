В 36-м туре Ла Лиги «Реал» примет дома «Райо Вальекано». Это будет первый матч «сливочных» после громкого выезда в Валенсию, который закончился очередным расистским скандалом вокруг Винисиуса.

В концовке той встречи бразилец получил красную карточку за неспортивное поведение. Но решение арбитра было отменено, а судья VAR и вовсе потерял работу. Вини все равно не сыграет с «Райо». Он не попал в состав «Мадрида» на матч из-за проблем с коленом.

Бразилец хоть и не появится на поле, но, очевидно, продолжит быть в центре внимания. Журналист Нильс Керн поделился фотографией постера возле «Бернабеу» с изображением Бензема и Винисиуса.

Фото Жуниора, видимо, испортили вандалы. В то, что изображение бразильца осталось без головы случайно, верится с трудом. Бензема тоже пострадал, но не так сильно.

Керн добавляет, что сегодня у «Бернабеу» необычно много полицейских:

«Это просто мое ощущение, но я думаю, что никогда не видел так много полицейских за 3 часа до начала матча, еще и улицы уже перекрыты. А ведь я был на «Бернабеу» раз 100. Очень странное чувство».

Хочется верить, что сегодняшняя игра пройдет без происшествий.