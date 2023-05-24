А сам бразилец даже не сыграет.

На этой неделе Винисиус стал жертвой расистских оскорблений в матче против «Валенсии», и этот случай взволновал футбольное сообщество.

Нападающий получил поддержку множества звезд спорта со всего мира, в том числе таких, как Льюис Хэмилтон, Рио Фердинанд и Роналдиньо. Даже Фонд Пеле и государственные деятели Бразилии высказались в защиту вингера.

Теперь, по данным Diario AS, «Реал Мадрид» планирует масштабную демонстрацию поддержки Винисиуса на игре против «Райо Вальекано».

На трибунах будет растянут гигантский баннер, осуждающий расизм, и с обращением к Винисиусу.

Также на 20-й минуте первого тайма и на такой же отметке во второй половине матча стадион устроит овацию в поддержку 20-го номера «Реала».

Однако Винисиус не сможет быть на поле в этот момент, несмотря на то, что его дисквалификацию официально отменили. Игрок не прошел медицинские тесты из-за дискомфорта в колене и точно пропустит сегодняшнюю встречу, но, возможно, он будет наблюдать за акцией в свою честь из ложи.

Стоит отметить, что после недавнего скандала появились слухи о том, что Винисиус может рассмотреть уход из мадридской команды на фоне непрекращающихся оскорблений, и эта призрачная возможность очень взволновала «ПСЖ». Вингер хочет видеть действия клуба по борьбе с расизмом, а не только слова. Вслед за этим последовала информация, что «Мадрид» будет делать все возможное, чтобы игрок был счастлив на «Бернабеу», несмотря на эти инциденты.