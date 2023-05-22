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«Хватит уже!» Валенсийская газета посвятила Винисиусу провокационную главную страницу

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Дала трибуну болельщикам «Валенсии».

Валенсийская спортивная газета Super Deporte сегодня вышла под заголовком «Хватит уже!» Журналисты издания предоставили площадку активной фанатской группировке «Spirit of 86», которая выразила мнение, что Винисиусу должны запретить постоянно провоцировать соперников. Они считают, что бразильца должны наказать за «неуважение на поле».

Сама «Валенсия» активно помогала органам правопорядка и сегодня стало известно о том, что были задержаны трое людей, которые позволили себе расистские оскорбления в адрес вингера «Мадрида». На официальном сайте клуб осудил этих людей.

Игрок получил полную поддержку по всему миру от многих действующих и бывших игроков. Последние дни Винисиус тренировался отдельно от основной группы, также Анчелотти не включил его в заявку на ближайший тур, в котором «Мадриду» предстоит сыграть против «Райо Вальекано». Тренер рассказал, что у бразильца есть небольшое повреждение.

18 комментариев

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Adam Almurzaev
Как он успел провоцировать если песнопения про обезьян начались с выхода автобуса, а до этого он Валенсию видел полгода назад и проблем тогда не было? Бредовые оправдания расизму.
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Makar Tert
Анчелотти по-моему не включил в заявку Винисиуса потому что у него дисквалификация, а не повреждение.
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Kushaevtm
в Валенсии идиоты что ли, им сейчас надо не говна на вентилятор накидывать, а наоборот гасить этот кипиш
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Qwerty Qazxc
Винисиусу только БРАВО!!! Вывести проблему рассизма на новый уровень, не удавалось еще никому. А он смог.
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Maksat Hasanow
Ответ Makar Tert
Анчелотти по-моему не включил в заявку Винисиуса потому что у него дисквалификация, а не повреждение.
По правилам он не поможет в матче против Атлетико. Новостей пока не было про то сколько игр дисквалифицирован. То есть он может играть следующем матче
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Feniks91
Он лучший только на своей позиции а не в мире
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fellx
✌️👇
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Qwerty Qazxc
То что он выводит рассистов на чистую воду, ни в коем случае нельзя считать провокацией.
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black_96@mail.ru
Ответ Mukhammadzhan Akhmedov
Конечно, ничто, абсолютно ничто не может оправдать расизм, но Вини , как самому лучшему вингеры на планете надо соответствовать и своим поведением. Ни один матч не обходится без его симуляций, нытья, споров и криков. Учитывая то, как убивали буквально на поле Месси, Роналду, Неймара и других которые часто обводят , они не вели себя как он
Месси и Роналду тоже симулировали свое время и даже сейчас можно заметить но уже не так как раньше!
Про Неймара вообще можно не чего не говорить, если вы не видели его симуляции то посмотрите видел в ютюбе там его очень много😂 особенно нравится как он по всему стадиону катался😂😂😂
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black_96@mail.ru
Ответ Feniks91
Он лучший Вингер только на своей позиции а не в мире
По статистикам обводок и обостряющих действий во штрафной площади и т.д. он лучший вингер в мире!
Вингер!!! Про позиции не было не чего сказано!
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andr d
Ответ Feniks91
Он лучший только на своей позиции а не в мире
Мбаппе с тобой поспорил бы
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black_96@mail.ru
Ответ Adam Almurzaev
Как он успел провоцировать если песнопения про обезьян начались с выхода автобуса, а до этого он Валенсию видел полгода назад и проблем тогда не было? Бредовые оправдания расизму.
Плюс с адекватными, он ведет себя адекватно!
Свежий пример с матча против Сити!
Не какого не уважение сопернику, даже с Уокером обнялись в двух матчах подряд!
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dilshod
Ответ Борис-Бритва
Может, не "говорит мадрид", а "скулит мадрид"?
Может, не "борис бритва" а " борис бурда"?
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