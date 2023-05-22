18 комментариев

Дала трибуну болельщикам «Валенсии».

Валенсийская спортивная газета Super Deporte сегодня вышла под заголовком «Хватит уже!» Журналисты издания предоставили площадку активной фанатской группировке «Spirit of 86», которая выразила мнение, что Винисиусу должны запретить постоянно провоцировать соперников. Они считают, что бразильца должны наказать за «неуважение на поле».

Сама «Валенсия» активно помогала органам правопорядка и сегодня стало известно о том, что были задержаны трое людей, которые позволили себе расистские оскорбления в адрес вингера «Мадрида». На официальном сайте клуб осудил этих людей.

Игрок получил полную поддержку по всему миру от многих действующих и бывших игроков. Последние дни Винисиус тренировался отдельно от основной группы, также Анчелотти не включил его в заявку на ближайший тур, в котором «Мадриду» предстоит сыграть против «Райо Вальекано». Тренер рассказал, что у бразильца есть небольшое повреждение.