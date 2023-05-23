Карло Анчелотти ответил на слухи о том, что проявление расизма в Испании может побудить Винисиуса сменить чемпионат.

«Я считаю, что это невозможно, не только потому, что Винисиус любит футбол, но прежде всего из-за его любви к «Мадриду». Он хочет продолжать карьеру в этой команде», - заявил тренер на пресс-конференции перед матчем с «Райо».

«Винисиус любит «Реал Мадрид», борется за него и знает, что его будущее здесь. Он хочет работать и играть за «Реал» - вот что он чувствует».

«Я говорил с Вини после матча, конечно же ему грустно, но он прекрасно знает, что все поддерживают его. Не только «Реал Мадрид» и его товарищи по команде, но и соперники полностью поддерживают его».