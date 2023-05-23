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«Винисиус любит «Реал Мадрид». Карло Анчелотти ответил на слухи о решении бразильца сменить чемпионат

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Карло Анчелотти ответил на слухи о том, что проявление расизма в Испании может побудить Винисиуса сменить чемпионат.

«Я считаю, что это невозможно, не только потому, что Винисиус любит футбол, но прежде всего из-за его любви к «Мадриду». Он хочет продолжать карьеру в этой команде», - заявил тренер на пресс-конференции перед матчем с «Райо».

«Винисиус любит «Реал Мадрид», борется за него и знает, что его будущее здесь. Он хочет работать и играть за «Реал» - вот что он чувствует».

«Я говорил с Вини после матча, конечно же ему грустно, но он прекрасно знает, что все поддерживают его. Не только «Реал Мадрид» и его товарищи по команде, но и соперники полностью поддерживают его».

1 комментарий

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Тиджани Бабангида
После регулярных оскорблений и постоянной травли болельщиками команд-соперников в Испании , может быть вынужден перейти в другую лигу.
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