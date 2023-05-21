23 комментария

После расистского скандала в матче «Реала» против «Валенсии» Винисиус мощно высказался в соцсетях. Среди прочего бразилец заявил, что продолжит бороться с расизмом, даже если ему придется покинуть Испанию.

Слова вингера вызвали вопросы у поклонников «Мадрида». Неужели Жуниор действительно решил уйти из «королевского клуба»?

По информации издания UOL, Вини хочет дать интервью о сложившейся ситуации и даже готов пригрозить уходом из «Реала», чтобы положить конец скандалу. Однако издание Cope сообщает, что Жуниор не собирается покидать «Мадрид» в ближайшее время.

При этом источники, близкие к игроку, уверяют, что громкая история на матче против «Валенсии» – низшая точка в карьере бразильца в плане борьбы с оскорбительным поведением болельщиков соперника.

«Реал» твердо встал на сторону своей звезды. «Сливочные» подали жалобу в Генеральную прокуратуру после событий на «Месталье». Флорентино Перес лично встретился с Вини, чтобы сообщить бразильцу позицию клуба по этому вопросу.

Вряд ли Жуниор решит расстаться с командой, которая безусловно поддерживает его в борьбе с расизмом.

Нужно дождаться, когда эмоции немного стихнут.