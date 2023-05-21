Говорит Мадрид
Блог

Покинет ли Винисиус «Реал» из-за расистских оскорблений? Испанская пресса дает ответ

Ла Лига Ла Лига
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Флорентино Перес Флорентино Перес
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Футбол Футбол

После расистского скандала в матче «Реала» против «Валенсии» Винисиус мощно высказался в соцсетях. Среди прочего бразилец заявил, что продолжит бороться с расизмом, даже если ему придется покинуть Испанию.

Слова вингера вызвали вопросы у поклонников «Мадрида». Неужели Жуниор действительно решил уйти из «королевского клуба»?

По информации издания UOL, Вини хочет дать интервью о сложившейся ситуации и даже готов пригрозить уходом из «Реала», чтобы положить конец скандалу. Однако издание Cope сообщает, что Жуниор не собирается покидать «Мадрид» в ближайшее время.

При этом источники, близкие к игроку, уверяют, что громкая история на матче против «Валенсии» – низшая точка в карьере бразильца в плане борьбы с оскорбительным поведением болельщиков соперника.

«Реал» твердо встал на сторону своей звезды. «Сливочные» подали жалобу в Генеральную прокуратуру после событий на «Месталье». Флорентино Перес лично встретился с Вини, чтобы сообщить бразильцу позицию клуба по этому вопросу.

Вряд ли Жуниор решит расстаться с командой, которая безусловно поддерживает его в борьбе с расизмом.

Нужно дождаться, когда эмоции немного стихнут.

23 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VuNePonimaete
Ответ Очевидное невероятное
Не верю в Винисиуса, не будет он долго играть ,ушёл бы ,хорошо было бы для Реала.
оч здорово бы было, столько опций в атаке Азар - Мариано, Мариано-Азар,а можно вместе их ставить, вот это дрим тим века будет😍
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Prime
Если Ла Лига такая расистская, то почему с расизмом сталкивается в основном Вини? зы фото конечно тонко подобрано
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Ответ Геннадий Чеботарев
вот именно. и к стати ты как болельщик Барселоны,помнишь как алвеса геобили и как ему голову барана кинули?
Помню, у углового флажка это было. И он из этой ситуации вышел достойно, взял надкусил его и бросил. После этого были одни симпатии к нему, даже от тех же хейтеров. Да и кстати, и акции производителей бананов после этого случая поднялись в цене. Смешно, но зато оригинально и остроумно.
https://www.sports.ru/football/1020156235.html
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr. Galacticos
глупо покидать кубконосную жилу,тем более,что команда еще и ждет усиление и строится на многие года
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muhammad Juraev
Пора уже всем сливочным вставать на колени, когда видят чернокожих по телевизору)
Так яро защищают свою истеричку)
Где же вы были, когда других чернокожих оскорбляли?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ Vlad
Его обезьяной называют не за цвет кожи и даже не за внешний вид, а за его повадки и поведение.
вот именно. и к стати ты как болельщик Барселоны,помнишь как алвеса геобили и как ему голову барана кинули?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ Vlad
Помню, у углового флажка это было. И он из этой ситуации вышел достойно, взял надкусил его и бросил. После этого были одни симпатии к нему, даже от тех же хейтеров. Да и кстати, и акции производителей бананов после этого случая поднялись в цене. Смешно, но зато оригинально и остроумно. https://www.sports.ru/football/1020156235.html
а после матча он зажарил барана и все на этом закончилось наоборот с помпой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muhammad Juraev
Ответ Akosha Akbarov
Вини делает разницу поэтому
Ахахахах 🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muhammad Juraev
Ответ Akosha Akbarov
Вини делает разницу поэтому
Недавно в матче с Сити сделал разницу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexander Prime
Ответ Vlad
Его обезьяной называют не за цвет кожи и даже не за внешний вид, а за его повадки и поведение.
У меня сарказм если что был. В фильме джентельмены был момент когда один персонаж говорит: он назвал меня черным уродом, это расизм! А ему отвечают: это не значит, что все черные уроды, конкретно ты просто черный и очень страшный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivang King
Ответ Vlad
Помню, у углового флажка это было. И он из этой ситуации вышел достойно, взял надкусил его и бросил. После этого были одни симпатии к нему, даже от тех же хейтеров. Да и кстати, и акции производителей бананов после этого случая поднялись в цене. Смешно, но зато оригинально и остроумно. https://www.sports.ru/football/1020156235.html
Люди разные и по разному принимают оскорбление, конечно вини слишком глубоко к сердцу это воспринимает, а люди на столько гнилые что этим пользуются, ещё и здесь его пытаются захейтить, вопросами задаются а почему именно с ним, за реакцию, есть случаи где ребята уходили с поля в слезах, лезли к болельщикам драться, а вини хоть не как CR7 голами отвечает, но повозить игроков соперника не прочь, от того ещё больше подгорает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fma wozo
Ответ VuNePonimaete
оч здорово бы было, столько опций в атаке Азар - Мариано, Мариано-Азар,а можно вместе их ставить, вот это дрим тим века будет😍
Остановить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vlad
Ответ Эзиз Халлыев
Если Сити попадётся в ЛЧ, то Уокер схавает уже Килиана)
Возможно. Мне всё равно. Я не болею за Реал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эзиз Халлыев
Ответ Мурик07
Уокеру просто повезло, очень хочу, чтобы в следующем сезоне снова сошлись Мадрид и Сити, Вини изнадругается над Кайлом, помяни мои слова
Хорошо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эзиз Халлыев
Ответ Vlad
Возможно. Мне всё равно. Я не болею за Реал.
Спасибо за ответ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ Vlad
Свято место пусто не бывает. Мбаппе придёт в Реал за трофеем в ЛЧ.
не удивлюсь если перец его продаст летом а Мбаппе вдруг выкупит свой контракт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий