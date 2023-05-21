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«Реал Мадрид» подал жалобу в Генеральную прокуратуру после событий на «Месталье»

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Королевский клуб опубликовал на своем официальном сайте заявление, касательно произошедших на «Месталье» событий.

«Реал Мадрид» демонстрирует свое самое решительное неприятие и осуждает события, произошедшие вчера против нашего игрока Винисиуса Жуниора. Эти факты представляют собой прямую атаку на модель сосуществования нашего социального и демократического правового государства. «Реал Мадрид» считает, что такие нападения также представляют собой преступление на почве ненависти, поэтому мы подали соответствующую жалобу в Генеральную прокуратуру, в частности, в прокуратуру против преступлений на почве ненависти и дискриминации, чтобы можно было расследовать факты и четко определить ответственность. Статья 124 Конституции Испании устанавливает функции прокуратуры по содействию осуществления правосудия в защиту законности и прав граждан и общественных интересов. По этой причине, а также с учетом серьезности произошедших событий, «Реал Мадрид» обратился в Генеральную прокуратуру, без ущерба для своего выступления в качестве частного обвинения в начатом разбирательстве».

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