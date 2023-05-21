В Литве на стадионе «Жальгириса» в Каунасе «Реал Мадрид» на последних секундах вырвал победу у греческого Олимпиакоса (79:78) и стал чемпионом баскетбольной Евролиги 2022/23.

Точный бросок Серхио Льюля за 3 секунды до конца принес мадридскому клубу 11-й титул чемпиона Евролиги. Эди Тавареш признан MVP Финала Четырех Евролиги - в финальном матче он оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

«Мы заслужили эту Евролигу, потому что верили в нее до конца», - заявил после победы президент «Реала» Флорентино Перес.

По окончании «Финала четырех» Евролига распределяет призовой фонд за итоговые места в турнире. «Реал», как победитель турнира, получит самую большую сумму — 1 759 398 евро.

Поздравляем чемпионов и наслаждаемся празднованием «Мадрида».