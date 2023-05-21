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«Реал Мадрид» - новый чемпион баскетбольной Евролиги 🏀

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В Литве на стадионе «Жальгириса» в Каунасе «Реал Мадрид» на последних секундах вырвал победу у греческого Олимпиакоса (79:78) и стал чемпионом баскетбольной Евролиги 2022/23.

Точный бросок Серхио Льюля за 3 секунды до конца принес мадридскому клубу 11-й титул чемпиона Евролиги. Эди Тавареш признан MVP Финала Четырех Евролиги - в финальном матче он оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

«Мы заслужили эту Евролигу, потому что верили в нее до конца», - заявил после победы президент «Реала» Флорентино Перес.

По окончании «Финала четырех» Евролига распределяет призовой фонд за итоговые места в турнире. «Реал», как победитель турнира, получит самую большую сумму — 1 759 398 евро.

Поздравляем чемпионов и наслаждаемся празднованием «Мадрида».

 

4 комментария

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Asker Nourusov
Хала Мадрид!!!
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Тюменский медвежонок
После 2-х позорных домашних поражений подряд на старте плей офф от Партизана вообще никто не верил что Реал хоть что-то "может", играли так бездарно что больно смотреть было, их тренера по делу физруком обзывали, но случилась массовая драка и практически избиение в конце второго матча с Партизаном, где игроки Реала сошли с ума и начали махаться по уличным правилам, после чего матч почему то досрочно закончился, техническое поражение никому не присудили, каким то дебильным образом оставив тот счет который был на табло (хотя в регламенте вообще такого нет) никого толком не наказали и как будто забыли, по итогу после той драки Реал выиграл все матчи и стал чемпионом... да об этом фильм в Голливуде можно снять ей Богу
+4
0
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D-eisler@yandex.ru
спасибо позорному решению лиги по результатам драки с Партизаном
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kisliy33
центровой со статой 13/10 становится мвп, это все что нужно знать о европейском баскетболе...
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