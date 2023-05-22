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Винисиус vs Тебас в твиттере: бразилец раскритиковал Ла Лигу за расизм на трибунах

Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
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Винисиус пострадал от расистских оскорблений на «Месталье» в матче против «Валенсии». Домашние болельщики выкрикивали расовые оскорбления в адрес форварда, в результате чего матч был остановлен на десять минут.

Бразилец был удален с поля после того, как игра возобновилась из-за ссоры с игроками «Валенсии».

После игры мадридский нападающий раскритиковал Ла Лигу за неспособность должным образом бороться с расизмом на трибунах. Он написал в социальных сетях: «Расизм — это нормально в Ла Лиге. Они считают это нормальным, федерация тоже, и соперники поощряют это. Мне очень жаль.

Лига, которая когда-то принадлежала Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам».

Это не понравилось президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу.

«Мы пытались объяснить вам, что такое Ла Лига и что она может сделать в случае расизма, но вы не пришли ни на одну из двух согласованных дат, о которых вы сами просили», — написал Тебас в Твиттере в переводе Diario AS.

«Прежде чем критиковать и оскорблять Ла Лигу, вам нужно как следует проинформироваться. Не позволяйте собой манипулировать и убедитесь, что вы понимаете работу, которую мы делаем вместе».

Винисиус ответил Тебасу в Твиттере: «И снова вместо того, чтобы критиковать расистов, президент Ла Лиги появляется в социальных сетях, чтобы напасть на меня… Я не ваш друг, чтобы говорить о расизме. Я хочу действий и наказаний».

13 комментариев

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92:48.
Ответ Merdan Jumayew
А что он должен делать отправить Валенсию в сегунду потому что так захотел виннипупсик?
например, наказать виновных, в твою ясную голову не приходила такая идея?)
+4
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Russia_the_best
Ответ VuNePonimaete
Так смешно читать, что Тебас там какой-то мадридист, что он цели Реала помогает реализовать, такой лооол) будь у руля президент, которому нравилась бы Барселона, то даже и он бы больше мер для пресечение травли бы предпринимал
кто о чём, а лысый о расчёске (с)
+1
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Merdan Jumayew
Ответ VuNePonimaete
Так смешно читать, что Тебас там какой-то мадридист, что он цели Реала помогает реализовать, такой лооол) будь у руля президент, которому нравилась бы Барселона, то даже и он бы больше мер для пресечение травли бы предпринимал
А что он должен делать отправить Валенсию в сегунду потому что так захотел виннипупсик?
+3
-2
+1
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Merdan Jumayew
Ответ VuNePonimaete
Можно и так, но после расформирования Валенсии
Мечтать не вредно клуб всегда выше одного капризного пацана
+1
0
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Merdan Jumayew
Ответ VuNePonimaete
да, почему бы вообще не расформировать Валенсию как клуб?
А почему бы не отправить не воспитанного бразильца к нему на родину?
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Merdan Jumayew
Ответ 92:48.
например, наказать виновных, в твою ясную голову не приходила такая идея?)
Так наказывали болельщика малорки забанили его ну и что с этого если правокатор не успокоится его будут гнабит и дальше. Если виннипупсик не уважает соперников судей болельщиков кто будет уважать его?
+1
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Russia_the_best
Ответ VuNePonimaete
ты сам понял, что написал?🤣
очень сильный ответ, держи лойс
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92:48.
Ответ Merdan Jumayew
Так наказывали болельщика малорки забанили его ну и что с этого если правокатор не успокоится его будут гнабит и дальше. Если виннипупсик не уважает соперников судей болельщиков кто будет уважать его?
может быть, для начала ты начнёшь русский язык уважать, а потом лезть куда-то со своими идеями
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Merdan Jumayew
Ответ 92:48.
может быть, для начала ты начнёшь русский язык уважать, а потом лезть куда-то со своими идеями
А может ты пойдёшь на ... ты кто такой чтобы меня учить
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