13 комментариев

Винисиус пострадал от расистских оскорблений на «Месталье» в матче против «Валенсии». Домашние болельщики выкрикивали расовые оскорбления в адрес форварда, в результате чего матч был остановлен на десять минут.

Бразилец был удален с поля после того, как игра возобновилась из-за ссоры с игроками «Валенсии».

После игры мадридский нападающий раскритиковал Ла Лигу за неспособность должным образом бороться с расизмом на трибунах. Он написал в социальных сетях: «Расизм — это нормально в Ла Лиге. Они считают это нормальным, федерация тоже, и соперники поощряют это. Мне очень жаль.

Лига, которая когда-то принадлежала Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси, сегодня принадлежит расистам».

Это не понравилось президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу.

«Мы пытались объяснить вам, что такое Ла Лига и что она может сделать в случае расизма, но вы не пришли ни на одну из двух согласованных дат, о которых вы сами просили», — написал Тебас в Твиттере в переводе Diario AS.

«Прежде чем критиковать и оскорблять Ла Лигу, вам нужно как следует проинформироваться. Не позволяйте собой манипулировать и убедитесь, что вы понимаете работу, которую мы делаем вместе».

Винисиус ответил Тебасу в Твиттере: «И снова вместо того, чтобы критиковать расистов, президент Ла Лиги появляется в социальных сетях, чтобы напасть на меня… Я не ваш друг, чтобы говорить о расизме. Я хочу действий и наказаний».