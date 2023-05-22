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🎥Фанаты «Валенсии» до матча с «Мадридом» скандируют: «Винисиус, ты обезьяна»

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Вчерашний матч между «Валенсией» и «Мадридом» запомнился не поражением «сливочных» на выезде, а невиданной агрессией со стороны болельщиков, да и самих хозяев поля в адрес Винисиуса.

На протяжении всей встречи с домашней трибуны раздавались расистские оскорбления, которые в итоге довели Винисиуса до слез, а стычка с Уго Дуро, схватившим Вини за горло закончилась красной карточкой…для бразильца.

В сети завирусилось видео – как оказалось, болельщики «Валенсии» решили разогреться еще до игры. «Винисиус, ты обезьяна», – скандирует толпа перед стадионом.

А после этого еще говорят, что это бразилец – провокатор.

Будем ждать реакции руководства чемпионата Испании.

22 комментария

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РВКИН СУ ГС СВ
Но болельщики других клубов и тут будут говорить , что это нормально, при том , что их в жизни максимум мама один раз дома дурачком назвала
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danik 258808
Кинуть штраф на лямов 10 и на матчей 5 без фанатов дать, клуб исторический лузер такого только и заслуживает
+17
-5
+12
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VuNePonimaete
А шакалы каталонские будут нам рассказывать, что это в порядке вещей и Винисиус сам виноват, других же тоже оскорбляют, кудах тах тах
+15
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+9
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Шем
Матч ещё не начался, а уже начали оскорблять. Это «Вини первым провоцировал»…. В матче первого круга (с).
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distress of ignorance
Вот жеж провокатор этот Вини, просто слов нет
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Lionel Van Damme
Ответ Nike of FW
https://twitter.com/madridblaugrana/status/1660367839038001158 но это ведь другое, правда ?
а прикинь пеп начинает рыдать, подбегать к трибунам и показывать на них пальцем, орать что это не так... что итог? все болельщики соперников будут орать это каждую игру. так же и с этим...
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Nike of FW
https://twitter.com/madridblaugrana/status/1660367839038001158

но это ведь другое, правда ?
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Денис Давыдов
То что творится нередко на трибунах,в том числе и здесь,в Европе,никакого отношения к футболу не имеет Все эти ультрас только портят футбол Их энергию надо использовать на благо общества -например для уборки улиц или строительных работ
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инна витенберг
Не когда не болел за Реал и не буду. Но люблю футбол особенно красивый. Резко осуждаю оскорбления в чей либо адрес в частности в адрес Винисиуса.Расизму нет место в спорте
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Astella Guccio
Все бы ничего, я молчу про своё поведение Вини , но довести человека до слез (а потом и удалить за то ,что защищался).Мужчину, который не показывал до этого слабость. Это надо быть таким мерзким... Они просто завидовали ,что у них нет такого игрока как Джуниор.
Очень грустно было смотреть на слезы Джуниора. Просто по человечески
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Геннадий Чеботарев
если это было до матча то где был анчелоти? если он это слышал,то зачем вывел команду на игру? или даже на это ему не хватило яиц?
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Vitto
Ответ danik 258808
Кинуть штраф на лямов 10 и на матчей 5 без фанатов дать, клуб исторический лузер такого только и заслуживает
Ты обозвал клуб с историей, историческим лузером. Насколько тебя надо оштрафовать и забанить?
+4
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Havana Club
Ответ Nike of FW
https://twitter.com/madridblaugrana/status/1660367839038001158 но это ведь другое, правда ?
Ну это не расизм, как минимум)
+2
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