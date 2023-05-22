22 комментария

Вчерашний матч между «Валенсией» и «Мадридом» запомнился не поражением «сливочных» на выезде, а невиданной агрессией со стороны болельщиков, да и самих хозяев поля в адрес Винисиуса.

На протяжении всей встречи с домашней трибуны раздавались расистские оскорбления, которые в итоге довели Винисиуса до слез, а стычка с Уго Дуро, схватившим Вини за горло закончилась красной карточкой…для бразильца.

В сети завирусилось видео – как оказалось, болельщики «Валенсии» решили разогреться еще до игры. «Винисиус, ты обезьяна», – скандирует толпа перед стадионом.

А после этого еще говорят, что это бразилец – провокатор.

Будем ждать реакции руководства чемпионата Испании.