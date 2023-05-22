12 комментариев

Сезон «Реала» неофициально завершился. Команде Карло Анчелотти осталось провести четыре матча в Ла Лиге, но основные цели уже либо достигнуты, либо упущены. Однако, есть некоторые задачи, которые могут послужить дополнительным стимулом для «сливочных» до конца компании.

Второе место

«Атлетико» наступает на пятки «Мадриду», а учитывая вечное соперничество между командами, долг «сливочных» - остаться на второй строчке турнирной таблицы по итогам сезона. Кроме того, второе место имеет больше финансовых преимуществ для клуба, по сравнению с третьим.

Пичичи

Карим Бензема отстает от Роберта Левандовски, но шансы еще есть. Бомбардиров разделяют четыре гола на финальном этапе домашнего чемпионата.

Честь

Нет сомнений, что «Реал» должен побеждать в оставшихся матчах Ла Лиги, чтобы сгладить впечатление после разгрома от «МанСити» в полуфинале Лиги чемпионов.

Запасные игроки

Такие футболисты как Вальехо, Одриосола и Мариано могут воспользоваться оставшимися матчами. Первые двое, чтобы произвести впечатление на Анчелотти и исправить свою ситуацию перед стартом следующего сезона, а Мариано – чтобы найти новый клуб.

Анализ

За оставшееся время Карло Анчелотти может окончательно убедиться, на кого из футболистов он рассчитывает в будущем сезоне, а кому лучше подыскать другую команду.