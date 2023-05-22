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Еще есть за что бороться: задачи «Мадрида» до конца сезона

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Карло Анчелотти Карло Анчелотти
Футбол Футбол

Сезон «Реала» неофициально завершился. Команде Карло Анчелотти осталось провести четыре матча в Ла Лиге, но основные цели уже либо достигнуты, либо упущены. Однако, есть некоторые задачи, которые могут послужить дополнительным стимулом для «сливочных» до конца компании.

Второе место

«Атлетико» наступает на пятки «Мадриду», а учитывая вечное соперничество между командами, долг «сливочных» - остаться на второй строчке турнирной таблицы по итогам сезона. Кроме того, второе место имеет больше финансовых преимуществ для клуба, по сравнению с третьим.

Пичичи

Карим Бензема отстает от Роберта Левандовски, но шансы еще есть. Бомбардиров разделяют четыре гола на финальном этапе домашнего чемпионата.

Честь

Нет сомнений, что «Реал» должен побеждать в оставшихся матчах Ла Лиги, чтобы сгладить впечатление после разгрома от «МанСити» в полуфинале Лиги чемпионов.

Запасные игроки

Такие футболисты как Вальехо, Одриосола и Мариано могут воспользоваться оставшимися матчами. Первые двое, чтобы произвести впечатление на Анчелотти и исправить свою ситуацию перед стартом следующего сезона, а Мариано – чтобы найти новый клуб.

Анализ

За оставшееся время Карло Анчелотти может окончательно убедиться, на кого из футболистов он рассчитывает в будущем сезоне, а кому лучше подыскать другую команду.

12 комментариев

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Нефанатик
Верните Зидана, если не его, дайте шанс Раулю или пригласите Шаби Алонсо. Уберите этого пугливого старика который не знает что дать Реалу. Не умаляя его заслуг, но он как тренер изжил себя. Он элементарно не умеет менять стратегию по ходу матча. Со своими автобусами против Барсы и Сити он просто слил сезон.
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Александр Суоми
Да, Анчелотти должен уходить. Матч с Сити показал это. Не понятно как он хотел, чтобы играла команда, да ещё и не поставив в старт наше секретное оружие Рюдигера, расписался в поражении ещё до игры. Нужен новый мощный энергичный тренер, который поведёт за собой молодёжь к новым титулам!!!
+3
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Alex Torres
3 место в Ла Лига эта прямая путевка в групповой этап ЛЧ ?Или Раунд плей-офф нужно преодолеть перед ним?
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Greg Jackson
Надеюсь Реал проиграет все оставшиеся матчи, а Анчелотти уволят - вот за это нужно бороться.
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Сергей Добрынин
Ответ Нефанатик
Верните Зидана, если не его, дайте шанс Раулю или пригласите Шаби Алонсо. Уберите этого пугливого старика который не знает что дать Реалу. Не умаляя его заслуг, но он как тренер изжил себя. Он элементарно не умеет менять стратегию по ходу матча. Со своими автобусами против Барсы и Сити он просто слил сезон.
Не умаляя ? Серьезно?
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Al Sol
Ответ Нефанатик
Верните Зидана, если не его, дайте шанс Раулю или пригласите Шаби Алонсо. Уберите этого пугливого старика который не знает что дать Реалу. Не умаляя его заслуг, но он как тренер изжил себя. Он элементарно не умеет менять стратегию по ходу матча. Со своими автобусами против Барсы и Сити он просто слил сезон.
Всю жизнь его называли Хаби Алонсо... Это какой-то модный тренд, произносить фамилию по другому?
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Серега Казанский
Ответ Alex Torres
3 место в Ла Лига эта прямая путевка в групповой этап ЛЧ ?Или Раунд плей-офф нужно преодолеть перед ним?
С 1-4 места напрямую
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Alex Torres
Ответ Серега Казанский
С 1-4 места напрямую
спасибо
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Геннадий Чеботарев
Ответ Alex Torres
3 место в Ла Лига эта прямая путевка в групповой этап ЛЧ ?Или Раунд плей-офф нужно преодолеть перед ним?
1-3 на прямую а 4я играет один матч отбора.
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