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Анчелотти раскрывает подробности личной беседы с Флорентино Пересом

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«Я разговаривал с президентом [Флорентино Пересом]. Он выразил свою поддержку», — сказал Карло Анчелотти СМИ.

«Весь мир знает, что у меня контракт до июня 2024 года, и я хочу его выполнить. Клуб уже сказал мне, что я это сделаю.

В следующем сезоне я буду мотивирован. Как всегда», — сказал итальянец.

В пятницу состоялась «кризисная встреча» между Карло Анчелотти и Флорентино Пересом.

Сообщается, что президент позаботился о том, чтобы Анчелотти провел с командой еще один сезон.

Ранее «Реал» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:4 в полуфинале Лиги чемпионов .

4 комментария

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Hella black
Адекватной замены дону Карло нет. Только если Зизу в третий раз не звать
+7
-1
+6
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Геннадий Чеботарев
Ответ max jones
Наггельсман? по мне - очень адекватно. Карло еще 1 сезон нужен, если не возьмет лигу/лч - то можно и отпускать
конечно,особенно после того как он Баварию поднял)))))
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