«Я разговаривал с президентом [Флорентино Пересом]. Он выразил свою поддержку», — сказал Карло Анчелотти СМИ.

«Весь мир знает, что у меня контракт до июня 2024 года, и я хочу его выполнить. Клуб уже сказал мне, что я это сделаю.

В следующем сезоне я буду мотивирован. Как всегда», — сказал итальянец.

В пятницу состоялась «кризисная встреча» между Карло Анчелотти и Флорентино Пересом.

Сообщается, что президент позаботился о том, чтобы Анчелотти провел с командой еще один сезон.

Ранее «Реал» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:4 в полуфинале Лиги чемпионов .