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Анчелотти в безопасности. Стало известно, кого руководство «Реала» винит в разгромном поражении от «Ман Сити»

Карло Анчелотти Карло Анчелотти
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Провальное выступление «Реала» против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов стало одним из поводов для критики Анчелотти.

Однако, по информации ESPN, руководство «Мадрида» доверяет Карло и считает, что вина за поражение лежит на игроках основы «Реала».

В клубе признают, что между футболистами «Мадрида» и «Ман Сити» была большая разница в качестве, а потому «сливочным» необходимо усиление.

По данным ESPN, Перес и Анчелотти встретятся в ближайшие дни, чтобы начать планирование следующего сезона. Marca сообщила, что тренер и президент уже провели срочную встречу, на которой обсудили будущее итальянца в «Реале».

ESPN добавляет, что некоторые игроки «Мадрида» выразили желание, чтобы Анчелотти остался у руля команды даже после неудачи в матче против «Сити». Для футболистов увольнение тренера стало бы неожиданностью.

Раз Анчелотти остается, нет сомнения, что столь опытный специалист сумеет провести качественную работу над ошибками.

21 комментарий

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RealOneLove
Смешно. Пепка переиграл Анчелотти тактически, никакого Реала даже и не было на поле. Игроки тупо не знали, что делать в сложившейся ситуации. Пример того был Винисус который подбежал к Карло, итог глаза по 5 копеек и ничего не изменилось по ходу матча.
Спасибо Тибо, что цифры на табло не двухзначные.
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ViToK777
Ответ Геннадий Чеботарев
да нам пофигу бешенный сити или тифозный,дело не в сити а в Реале,который анчелоти просто уничтожил.
это где же Анчелотти уничтожил Реал?))) довел до полуфиналов постаревших Модрича с Кроосом? а вместо них нет полноценной замены, тоже он виноват ахахах
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QueenAmidala
Качественное усиление - 33-летний Хоселу? 😂
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RealOneLove
Ответ Stas Nadtochy
Этот Сити - бешеный, что вы ждали от Реала?
Первая игра прошла почти на равных. Вторая игра, полная деклассификация. Видимо, Пепка так и задумывал.
Если проигрывать, то не так, можно было для приличия 2 гола положить или в втором тайме поднажать, чтобы Сити также искал решения, но нет. Сити показал кто дома хозяин.
Самый опасный момент со стороны Реала - это удар Крооса. Как бы, уже есть над чем подумать.
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ViToK777
Ответ Александр Суоми
В том что Сити натянул Реалу глаз на жопу виноват папа Римский!!! А не в коем случае не игроки, а уж тем более тренер, который, просто, в день матча рухнул с дуба и не поставил в старт лучшего защитника команды в настоящий момент Рюдигера, который сожрал с потрохами самого Холланда в предыдущем матче между этими командами. Ещё раз повторяю, виноват папа Римский и никто другой!!!
ну не поставил Рюдигера, ок. Решил бы он проблему прессинга? нет. проблема в центре поля первая (несколько раз было, что Модрич просто смотрел по телевизору эпизод, хотя должен быть его участником), вторая- Карвахаль (против Грилиша оч слаб), ну а далее уже по списку, не столь важно
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Геннадий Чеботарев
это все уточки. анчелоти не будет летом.и вина в этом цирке полностью анчелоти. начиная от состояния игроков и заканчивая тактикой или как можно эту порнуху назвать.
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Александр Суоми
В том что Сити натянул Реалу глаз на жопу виноват папа Римский!!! А не в коем случае не игроки, а уж тем более тренер, который, просто, в день матча рухнул с дуба и не поставил в старт лучшего защитника команды в настоящий момент Рюдигера, который сожрал с потрохами самого Холланда в предыдущем матче между этими командами. Ещё раз повторяю, виноват папа Римский и никто другой!!!
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Нефанатик
Ответ RealOneLove
Смешно. Пепка переиграл Анчелотти тактически, никакого Реала даже и не было на поле. Игроки тупо не знали, что делать в сложившейся ситуации. Пример того был Винисус который подбежал к Карло, итог глаза по 5 копеек и ничего не изменилось по ходу матча. Спасибо Тибо, что цифры на табло не двухзначные.
Винисиус то в принципе не знает что делать на поле кроме как пытаться пробросить и бежать вперед. Любой более менее сильный защитник с потрохами его съедает. Удивительно что даже такие гении как Модрич и Кроос не знали что делать. Не будь вообще тренера, они может сыграли бы лучше
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Геннадий Чеботарев
Ответ Stas Nadtochy
Этот Сити - бешеный, что вы ждали от Реала?
да нам пофигу бешенный сити или тифозный,дело не в сити а в Реале,который анчелоти просто уничтожил.
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Stas Nadtochy
Этот Сити - бешеный, что вы ждали от Реала?
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Baxa Tashkentskiy
Ответ ViToK777
это где же Анчелотти уничтожил Реал?))) довел до полуфиналов постаревших Модрича с Кроосом? а вместо них нет полноценной замены, тоже он виноват ахахах
A бенземаа
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Геннадий Чеботарев
Ответ ViToK777
это где же Анчелотти уничтожил Реал?))) довел до полуфиналов постаревших Модрича с Кроосом? а вместо них нет полноценной замены, тоже он виноват ахахах
если ты ни чего не видишь и ничего не понимаешь из увиденного,тогда кудахтай.
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ViToK777
Ответ Геннадий Чеботарев
если ты ни чего не видишь и ничего не понимаешь из увиденного,тогда кудахтай.
переход на личности без четкой аргументации фактами- вот где кудахтанье. мнение развернутое уважаемого очень хочется узнать
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Gorgonen Haupt
Ответ ViToK777
Бенз помоложе все-таки) а вот центр поля явно просел конечно. не было никакой возможности выходить в атаку кроме как длинными передачами, а там на Вини двое висят...
Бензема на два с небольшим года старше Крооса так-то.
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Геннадий Чеботарев
Ответ ViToK777
переход на личности без четкой аргументации фактами- вот где кудахтанье. мнение развернутое уважаемого очень хочется узнать
только слепец мог не видеть в каком состоянии команда и во что она пыталась играть. а если не слепец и видел матч,то только полный дибил этого не смог понять. Уокер догоняет и обгоняет Винисиуса,это нонсус. если Винисиус в форме, его только усейн болт смог бы обогнать . ща состояние команды кто несёт ответственность,не тренер случайно? зачем анчелоти против Хетафе ставил игроков ,которые вышли и с сити? это не с азалось ни их физике? или за это тоже не тренер отвечает? против этого сити надо контролировать центр а не садится нижним блоком,тактику тоже не тренер выбирает? и последне это выбранный состав. и это не тренер? ну тогда конечно анчелоти не при делах.
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ViToK777
Ответ Геннадий Чеботарев
только слепец мог не видеть в каком состоянии команда и во что она пыталась играть. а если не слепец и видел матч,то только полный дибил этого не смог понять. Уокер догоняет и обгоняет Винисиуса,это нонсус. если Винисиус в форме, его только усейн болт смог бы обогнать . ща состояние команды кто несёт ответственность,не тренер случайно? зачем анчелоти против Хетафе ставил игроков ,которые вышли и с сити? это не с азалось ни их физике? или за это тоже не тренер отвечает? против этого сити надо контролировать центр а не садится нижним блоком,тактику тоже не тренер выбирает? и последне это выбранный состав. и это не тренер? ну тогда конечно анчелоти не при делах.
на Винисиусе почти весь матч двое висело, до него мяч практически вообще не доходил. контролировать центр при игре с таким сити? я чот не припомню, чтобы кто-то играл с ними в таком стиле. насчет физики вопрос весьма пространный. двух составов реал как то в распоряжении не имеет. игра низким блоком была обусловлена тем, что понятно было, что сити побежит и будет сминать, но играть так 90 минут они не смогут. к сожалению, устоять не получилось до того, как сити сбавил темп. тот же первый гол- результат индивидуальных ошибок.
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ViToK777
Ответ Gorgonen Haupt
Бензема на два с небольшим года старше Крооса так-то.
упс, виноват) ошибочка вышла
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Barbambia
Первое удачное действие Реала на чужой половине поля только на 24 минуте матча… После того как развели мяч в центре поля после первого гола.
Получается игроки не выполнили установку тренера
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Александр Суоми
Ответ ViToK777
ну не поставил Рюдигера, ок. Решил бы он проблему прессинга? нет. проблема в центре поля первая (несколько раз было, что Модрич просто смотрел по телевизору эпизод, хотя должен быть его участником), вторая- Карвахаль (против Грилиша оч слаб), ну а далее уже по списку, не столь важно
Ну он бы, хоть, кого то укусил, боднул, пиннул наконец, но не стал бы так безвольно смотреть на всё происходившее. Завёл бы партнёров по команде, а там глядишь и понеслось бы! Не готовы были играть против Сити, тогда надо было воевать с ними! А то что это, приехали, людей отхватили, ссутулились и виновато уехали... Это был не настоящий Реал!!! Но ничего, в следующем сезоне шею намылим голубым вместе с их холандом! HALA MADRID!!!!
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