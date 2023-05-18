21 комментарий

Анчелотти в безопасности. Стало известно, кого руководство «Реала» винит в разгромном поражении от «Ман Сити»
Провальное выступление «Реала» против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов стало одним из поводов для критики Анчелотти.
Однако, по информации ESPN, руководство «Мадрида» доверяет Карло и считает, что вина за поражение лежит на игроках основы «Реала».
В клубе признают, что между футболистами «Мадрида» и «Ман Сити» была большая разница в качестве, а потому «сливочным» необходимо усиление.
По данным ESPN, Перес и Анчелотти встретятся в ближайшие дни, чтобы начать планирование следующего сезона. Marca сообщила, что тренер и президент уже провели срочную встречу, на которой обсудили будущее итальянца в «Реале».
ESPN добавляет, что некоторые игроки «Мадрида» выразили желание, чтобы Анчелотти остался у руля команды даже после неудачи в матче против «Сити». Для футболистов увольнение тренера стало бы неожиданностью.
Раз Анчелотти остается, нет сомнения, что столь опытный специалист сумеет провести качественную работу над ошибками.
Спасибо Тибо, что цифры на табло не двухзначные.
Если проигрывать, то не так, можно было для приличия 2 гола положить или в втором тайме поднажать, чтобы Сити также искал решения, но нет. Сити показал кто дома хозяин.
Самый опасный момент со стороны Реала - это удар Крооса. Как бы, уже есть над чем подумать.
Получается игроки не выполнили установку тренера