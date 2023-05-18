21 комментарий

Провальное выступление «Реала» против «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов стало одним из поводов для критики Анчелотти.

Однако, по информации ESPN, руководство «Мадрида» доверяет Карло и считает, что вина за поражение лежит на игроках основы «Реала».

В клубе признают, что между футболистами «Мадрида» и «Ман Сити» была большая разница в качестве, а потому «сливочным» необходимо усиление.

По данным ESPN, Перес и Анчелотти встретятся в ближайшие дни, чтобы начать планирование следующего сезона. Marca сообщила, что тренер и президент уже провели срочную встречу, на которой обсудили будущее итальянца в «Реале».

ESPN добавляет, что некоторые игроки «Мадрида» выразили желание, чтобы Анчелотти остался у руля команды даже после неудачи в матче против «Сити». Для футболистов увольнение тренера стало бы неожиданностью.

Раз Анчелотти остается, нет сомнения, что столь опытный специалист сумеет провести качественную работу над ошибками.