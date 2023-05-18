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Перес провел срочную встречу с Анчелотти. На ней обсуждалось будущее тренера в «Мадриде»

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На срочной встрече Анчелотти и Переса было решено, что итальянец останется главным тренером «Реала» еще на один сезон, сообщает Marca.

Президент «Реала» полностью доверяет Анчелотти и ожидает, что Карло приведет клуб к еще большим успехам в следующем сезоне.

Разговоры вокруг судьбы итальянского специалиста зазвучали особо громко после того, как «Мадрид» по сумме двух встреч уступил «Ман Сити» со счетом 1:5 в полуфинале Лиги чемпионов. Сообщается, что руководство «королевского клуба» отнеслось к поражению с пониманием. Руководство считает, что команде необходимо усиление состава, а не смена тренерского штаба.

Контракт Анчелотти с «Реалом» истекает в 2024 году. Ранее многочисленные источники сообщали о том, что Карло может возглавить сборную Бразилии.

Как вам такой инсайд от Marca? Верите в то, что папа Карло в следующем сезоне сможет добиться с «Мадридом» внушительных успехов?

5 комментариев

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Vlad
Верить этому пройдохе Пересу себе дороже. Когда-то он и Лопетеги так доверял, что потом тот не доработал до конца сезона.
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Геннадий Чеботарев
это утка.ведь дело не в конкретном матче а в общей игре и в состоянии команды. а перец не дурак и он это все видит. это только тутошняя школота не понимает. а если допустить что вдруг анчелоти останется до конца контракта,то во первых он улетит край зимой а последствия будут тяжелее чем в сезоне 18-19. потому,что уйдут все ветераны и останется одна босая молодежь. 3-4 топовых,звездных игроков Реал не купит в одночасье ,а молодежь это молодежь и она просыпается. и Реал превратится в Аякс или Аталанты. это будет катастрофа на годы вперёд.
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Vlad
Ответ Геннадий Чеботарев
это утка.ведь дело не в конкретном матче а в общей игре и в состоянии команды. а перец не дурак и он это все видит. это только тутошняя школота не понимает. а если допустить что вдруг анчелоти останется до конца контракта,то во первых он улетит край зимой а последствия будут тяжелее чем в сезоне 18-19. потому,что уйдут все ветераны и останется одна босая молодежь. 3-4 топовых,звездных игроков Реал не купит в одночасье ,а молодежь это молодежь и она просыпается. и Реал превратится в Аякс или Аталанты. это будет катастрофа на годы вперёд.
Геннадий, если помните Луи ван Гал хотел сделать из МЮ сильную команду, привлекая молодёжь. И создал бы в перспективе. Но топ клубы на то они и топ, чтоб трофеи сиюминутно завоевывать. Их боссы не намерены ждать. Таков же и Перес. Вот Хави дали время, чтоб строил молодую, сильную, мотивированную и голодную до трофеев команду. Так что от Барсы ещё никто пока и не ждёт, что она станет Барсой Гвардиолы, сметающей всех и вся. Также и Реалу надо дать время, иначе это как не до конца вылечившийся пациент, исцелишь одно место-другое заболит. Надо сызнова строить галактикос.
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Геннадий Чеботарев
Ответ Vlad
Геннадий, если помните Луи ван Гал хотел сделать из МЮ сильную команду, привлекая молодёжь. И создал бы в перспективе. Но топ клубы на то они и топ, чтоб трофеи сиюминутно завоевывать. Их боссы не намерены ждать. Таков же и Перес. Вот Хави дали время, чтоб строил молодую, сильную, мотивированную и голодную до трофеев команду. Так что от Барсы ещё никто пока и не ждёт, что она станет Барсой Гвардиолы, сметающей всех и вся. Также и Реалу надо дать время, иначе это как не до конца вылечившийся пациент, исцелишь одно место-другое заболит. Надо сызнова строить галактикос.
у Барселоны небыло выбора. а будем откровенны Хави не очень что бы очень. а вот инъеста будет топ. это мое мнение.нои Хави не сли бы в этом году олу не взял лл то не факт что он бы остался. а вообще с тобой согласен ,на то они топ клубы что бы брать трофеи,а без трофеев они просто веселые ,Аталанты,лейпцеги.
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WWP
Ответ Геннадий Чеботарев
это утка.ведь дело не в конкретном матче а в общей игре и в состоянии команды. а перец не дурак и он это все видит. это только тутошняя школота не понимает. а если допустить что вдруг анчелоти останется до конца контракта,то во первых он улетит край зимой а последствия будут тяжелее чем в сезоне 18-19. потому,что уйдут все ветераны и останется одна босая молодежь. 3-4 топовых,звездных игроков Реал не купит в одночасье ,а молодежь это молодежь и она просыпается. и Реал превратится в Аякс или Аталанты. это будет катастрофа на годы вперёд.
С головой думала чтобы сказать такое, Реал есть Реал
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