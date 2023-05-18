На срочной встрече Анчелотти и Переса было решено, что итальянец останется главным тренером «Реала» еще на один сезон, сообщает Marca.

Президент «Реала» полностью доверяет Анчелотти и ожидает, что Карло приведет клуб к еще большим успехам в следующем сезоне.

Разговоры вокруг судьбы итальянского специалиста зазвучали особо громко после того, как «Мадрид» по сумме двух встреч уступил «Ман Сити» со счетом 1:5 в полуфинале Лиги чемпионов. Сообщается, что руководство «королевского клуба» отнеслось к поражению с пониманием. Руководство считает, что команде необходимо усиление состава, а не смена тренерского штаба.

Контракт Анчелотти с «Реалом» истекает в 2024 году. Ранее многочисленные источники сообщали о том, что Карло может возглавить сборную Бразилии.

Как вам такой инсайд от Marca? Верите в то, что папа Карло в следующем сезоне сможет добиться с «Мадридом» внушительных успехов?