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«Мадрид» уже планирует следующий сезон. Болельщикам не стоит ждать много трансферов

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Точечные усиления проблемных позиций.

После вылета из Лиги чемпионов нынешний сезон для «Мадрида» по сути уже завершен. Команде осталось провести четыре тура Ла Лиги против «Валенсии», «Райо Вальекано», «Севильи» и «Атлетика». Маловероятно, что подопечные Карло Анчелотти опустятся ниже третьей строки.

В клубе уже вовсю планируют то, как проведут ближайшее трансферное лето и в каком виде войдут в следующий сезон.

По данным журналиста COPE Мельчора Руиза, в ближайшие несколько дней в «Мадриде» пройдет встреча, на которой будет официально продолжено планирование следующего сезона. Болезненный вылет из ЛЧ на стадии полуфинала не изменит планы ни в отношении игроков, ни в отношении тренера.

Также, по словам инсайдера, болельщикам не стоит ждать больше 3-4 трансферов на вход, включая одного форварда. Скорее всего, клуб ищет человека, который может стать стабильным бэкапом для Бензема.

14 комментариев

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Dolphin
Ответ Геннадий Чеботарев
сейчас в полузащите Модрич,Кроос,Камавинга,Вальверде,Родриго,Чуамени,Себальос,Асенсио и говоришь ещё два надо? а куда ты их собрался использовать? а с цз все нормалек? и тренер отличный,от нуля?
Человек не знает о чем говорит, нужен один топ полузащитник нападающий и правый защитник именно топовые нужны. Хот без полузащитника можно обойтись свои выросли.
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Dolphin
Когда мы их ждали то, не помню уже
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Антон Панфилов
Ответ Dolphin
Человек не знает о чем говорит, нужен один топ полузащитник нападающий и правый защитник именно топовые нужны. Хот без полузащитника можно обойтись свои выросли.
Команде нужно давать играть молодым, на старой кобыле далеко не уедешь
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дамьен
А зачем Дэвис, если Гарсия придет? центр поля будет перенасыщен после прихода Джуда и Диаза.
По идее нужны пз и форвард. Ну и если уйдет Асенсио, то вингер не помешает
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Геннадий Чеботарев
нужен один трансфер,и обязательно,а остальное как получится.
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MFORCE
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Хазяин
3-4 трансфера для мадрида последних лет это уже много
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Wolfy777
Болельщики уже лет 5-6 не ждут много трансферов
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Кентуки
3-4 трансфера: Ф.Гарсия, Беллингем, Б.Диас, может Г.Жезус(ш) или Х.Альварес.
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Эль Иберико
болелы сливочных - неблагодарные. Два года Анчи выжимает этот старый состав как может, и вот первое ощутимое фиаско сразу гонят его с.анными тряпками. вы хоть головой думайте, кого на его место сейчас можно назначить?
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Геннадий Чеботарев
Ответ MFORCE
Комментарий удален пользователем
сейчас в полузащите Модрич,Кроос,Камавинга,Вальверде,Родриго,Чуамени,Себальос,Асенсио и говоришь ещё два надо? а куда ты их собрался использовать? а с цз все нормалек? и тренер отличный,от нуля?
0
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Dolphin
Ответ MFORCE
Комментарий удален пользователем
Угу если бы Менди играл с Сити не было бы 4:0, один из лучших защитников на сегодняшний день
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Dolphin
Ответ Антон Панфилов
Команде нужно давать играть молодым, на старой кобыле далеко не уедешь
Полностью согласен Кросс и Модрич против топ команд не тянут уже
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