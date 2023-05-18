14 комментариев

«Мадрид» уже планирует следующий сезон. Болельщикам не стоит ждать много трансферов
Точечные усиления проблемных позиций.
После вылета из Лиги чемпионов нынешний сезон для «Мадрида» по сути уже завершен. Команде осталось провести четыре тура Ла Лиги против «Валенсии», «Райо Вальекано», «Севильи» и «Атлетика». Маловероятно, что подопечные Карло Анчелотти опустятся ниже третьей строки.
В клубе уже вовсю планируют то, как проведут ближайшее трансферное лето и в каком виде войдут в следующий сезон.
По данным журналиста COPE Мельчора Руиза, в ближайшие несколько дней в «Мадриде» пройдет встреча, на которой будет официально продолжено планирование следующего сезона. Болезненный вылет из ЛЧ на стадии полуфинала не изменит планы ни в отношении игроков, ни в отношении тренера.
Также, по словам инсайдера, болельщикам не стоит ждать больше 3-4 трансферов на вход, включая одного форварда. Скорее всего, клуб ищет человека, который может стать стабильным бэкапом для Бензема.
По идее нужны пз и форвард. Ну и если уйдет Асенсио, то вингер не помешает