14 комментариев

Точечные усиления проблемных позиций.

После вылета из Лиги чемпионов нынешний сезон для «Мадрида» по сути уже завершен. Команде осталось провести четыре тура Ла Лиги против «Валенсии», «Райо Вальекано», «Севильи» и «Атлетика». Маловероятно, что подопечные Карло Анчелотти опустятся ниже третьей строки.

В клубе уже вовсю планируют то, как проведут ближайшее трансферное лето и в каком виде войдут в следующий сезон.

По данным журналиста COPE Мельчора Руиза, в ближайшие несколько дней в «Мадриде» пройдет встреча, на которой будет официально продолжено планирование следующего сезона. Болезненный вылет из ЛЧ на стадии полуфинала не изменит планы ни в отношении игроков, ни в отношении тренера.

Также, по словам инсайдера, болельщикам не стоит ждать больше 3-4 трансферов на вход, включая одного форварда. Скорее всего, клуб ищет человека, который может стать стабильным бэкапом для Бензема.