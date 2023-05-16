Даже замолвил за него словечко перед Анчелотти.

Согласно информации от Relevo, Родриго — главный любимчик Флорентино Переса.

По словам источников издания, президент испытывает особую слабость к полузащитнику. В начале года Перес спустился в раздевалку «Реала» и, сказав: «Хорошие ребята всегда должны играть», — подмигнул бразильцу.

В статье сообщается, что президент клуба попросил Карло Анчелотти чаще давать Родриго играть, и главный тренер был не прочь к нему прислушаться.

В прошлом сезоне итальянский специалист был сосредоточен на том, чтобы сделать из Винисиуса настоящую звезду, а на этот раз он сосредоточился на другом бразильце. На тренировках итальянский специалист постоянно работает над тем, чтобы максимально раскрыть потенциал 22-летнего игрока. Он считает, что у него есть достоинства, чтобы стать одним из лучших футболистов на планете. Прежде всего тренер ценит его способность быстро принимать решения и взаимодействовать с остальными членами команды, но теперь он хочет, чтобы полузащитник осознал свою значимость и добавил агрессивности в свою игру.

Этот сезон был одним из лучших для Родриго. На счету бразильца 16 голов и 11 результативных передач. Он также провел 52 матча в этом сезоне – на три больше, чем когда-либо он играл за «Мадрид» за один сезон.