Завтра Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола снова сойдутся в полуфинале Лиги чемпионов. Два лучших тренера мира демонстрируют интересную статистику в турнире.

Если в АПЛ Анчелотти ни разу не смог одолеть команду Гвардиолы, когда возглавлял «Эвертон», то в Лиге чемпионов ситуация иная.

Итальянец и испанец встречались уже пять раз и перевес на стороне Карло: 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. В 2014 году, когда Анчелотти руководил «Реалом», а Гвардиола «Баварией», «сливочные» выбили немецкий клуб в полуфинале ЛЧ (общий счет 5:0).

В прошлом сезоне Гвардиола и Анчелотти снова пересеклись в полуфинале турнира: «Сити» победил в первом матче (4:3), но «Реал» взял свое в ответной встрече (3:1) и вышел в финал ЛЧ.

Завтра Пепа и Карло ждет новое противостояние. Матч на «Бернабеу» закончился ничьей (1:1), поэтому все решится в Англии.