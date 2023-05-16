11 комментариев

Стал известен план Анчелотти на ответную игру с «Сити»: он оставит одного из игроков основы в запасе и выпустит в качестве «джокера»🃏
Возможно, «Реалу» придется сильно прибавить в какой-то момент игры.
Карло Анчелотти, скорее всего, оставит в запасе Родриго в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ман Сити», утверждает Marca.
Причиной тому то, что итальянцу не хватило глубины состава в первом матче, который закончился ничьей 1:1.
План состоит в том, чтобы сыграть по схеме 4-4-2, где Феде Вальверде будет играть роль правого полузащитника.
Ожидается, что Тони Кроос, Лука Модрич и Орельен Тчуамени составят линию полузащиты, а Винисиус и Карим Бензема будут играть впереди.
«Лос-Бланкос» сыграют в контратакующий футбол при такой схеме и будут глубоко защищаться, чтобы справиться с давлением «Сити».
План состоит в том, чтобы вывести Родриго на поле во втором тайме против уставших защитников соперника и надеяться, что он сможет оказать нужное давление.
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и если ты забыл,то в конце того о матча Кроос рулил командой с бровки.
Когда комментаторы отправляли Сити уже в финал , но забитый гол перевернул игру и Реал уже своего не отпустил , и дубль как раз на счету Родриго . Посмотрим что будет завтра