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Стал известен план Анчелотти на ответную игру с «Сити»: он оставит одного из игроков основы в запасе и выпустит в качестве «джокера»🃏

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Возможно, «Реалу» придется сильно прибавить в какой-то момент игры.

Раскрыт план Анчелотти использовать Родриго в качестве «изменителя правил игры» на стадионе «Этихад».

Карло Анчелотти, скорее всего, оставит в запасе Родриго в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ман Сити», утверждает Marca.

Причиной тому то, что итальянцу не хватило глубины состава в первом матче, который закончился ничьей 1:1.

План состоит в том, чтобы сыграть по схеме 4-4-2, где Феде Вальверде будет играть роль правого полузащитника.

Ожидается, что Тони Кроос, Лука Модрич и Орельен Тчуамени составят линию полузащиты, а Винисиус и Карим Бензема будут играть впереди.

«Лос-Бланкос» сыграют в контратакующий футбол при такой схеме и будут глубоко защищаться, чтобы справиться с давлением «Сити».

План состоит в том, чтобы вывести Родриго на поле во втором тайме против уставших защитников соперника и надеяться, что он сможет оказать нужное давление.

Согласы с таким мнением аналитиков Marca? Оставляйте свое мнение в комментариях

11 комментариев

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10ztv
где-то это уже было
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MVL
Ох ... нный план! Надежный б...ть как швейцарские часы!
+3
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Геннадий Чеботарев
Ответ RonnyRadke
Ну в прошлом году же сработало 😁 Когда комментаторы отправляли Сити уже в финал , но забитый гол перевернул игру и Реал уже своего не отпустил , и дубль как раз на счету Родриго . Посмотрим что будет завтра
что сработало? анчелоти спецом сливал 165 минут ,что бы за 15 минут все решить? в прошлом году он слился полностью и только благодаря духу и мастерству легенд и молодежи мы смогли пройти сити,но ни как не тактической гибкости и прозорливости аечелоти.
и если ты забыл,то в конце того о матча Кроос рулил командой с бровки.
+3
0
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RonnyRadke
Ну в прошлом году же сработало 😁
Когда комментаторы отправляли Сити уже в финал , но забитый гол перевернул игру и Реал уже своего не отпустил , и дубль как раз на счету Родриго . Посмотрим что будет завтра
+6
-4
+2
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Emik.
Карло играет с огнём
+1
0
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Артур Мкртычян
Ответ 10ztv
где-то это уже было
очень наивно думать что это сработает два года подряд. да и результат сити может сделать уже в начале матча.
+1
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Хас Евлоев
Ахах😂 хороший план
+3
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V S
Ответ Артур Мкртычян
очень наивно думать что это сработает два года подряд. да и результат сити может сделать уже в начале матча.
Вряд ли,Реал в ыинале.!!! .VS.
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Артур Мкртычян
Ответ RonnyRadke
Ну в прошлом году же сработало 😁 Когда комментаторы отправляли Сити уже в финал , но забитый гол перевернул игру и Реал уже своего не отпустил , и дубль как раз на счету Родриго . Посмотрим что будет завтра
ну да. только вполне возможно, что к тому моменту как Анчелотти планирует его выпустить. сити уже себе комфортное преимущество сделает. и игра не на Бернабеу. чудес не будет.
0
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Геннадий Чеботарев
Ответ MVL
Ох ... нный план! Надежный б...ть как швейцарские часы!
а без сарказма и не получится на это реагировать. именно только так.
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