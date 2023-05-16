11 комментариев

Возможно, «Реалу» придется сильно прибавить в какой-то момент игры.

Карло Анчелотти, скорее всего, оставит в запасе Родриго в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «Ман Сити», утверждает Marca.

Причиной тому то, что итальянцу не хватило глубины состава в первом матче, который закончился ничьей 1:1.

План состоит в том, чтобы сыграть по схеме 4-4-2, где Феде Вальверде будет играть роль правого полузащитника.

Ожидается, что Тони Кроос, Лука Модрич и Орельен Тчуамени составят линию полузащиты, а Винисиус и Карим Бензема будут играть впереди.

«Лос-Бланкос» сыграют в контратакующий футбол при такой схеме и будут глубоко защищаться, чтобы справиться с давлением «Сити».

План состоит в том, чтобы вывести Родриго на поле во втором тайме против уставших защитников соперника и надеяться, что он сможет оказать нужное давление.

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