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Шимон Марциняк назначен главным арбитром матча «МанСити» - «Реал Мадрид»

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Шимон Марциняк рассудит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «МанСити» и «Мадридом», который состоится в среду, 17 мая на «Этихаде». За VAR будет отвечать Томаш Квятковски.

Марциняк в шестой раз будет судить «Реал Мадрид» в главном клубном турнире Европы. Последний раз их пути пересеклись в четвертьфинале прошлого сезона, в матче с «Челси» на «Бернабеу» (2:3). Первым матчем «Мадрида» для поляка была встреча с «Ромой» в столице Испании в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2015/16. В следующем сезоне это был матч «Реал»-«Боруссия» (2:2) в шестом туре группового этапа, а потом, снова на «Бернабеу» против «Тоттенхэма» тоже в группах в сезоне 2017/18. 42-летний специалист судил и встречу с «Шерифом» на выезде (0:3) в сезоне 2021/22. А помимо Лиги чемпионов Марциняк работал на финале Суперкубка Европы между «Мадридом» и «Атлетико» (2:4) в сезоне 2018/19.

В свою очередь поляк судил только одну игру «МанСити» - это был матч группового этапа в сезоне 2017/18 между англичанами и «Фейеноордом», который закончился победой команды Гвардиолы (0:4).

5 комментариев

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ZenitTop
Ответ Vlad
РЕАЛьный судья, вы имеете ввиду?
Ты смотрел матч Реал-Сити,там судья намного больше помог Сити чем Реалу
+5
0
+5
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Vlad
Ответ Mukhammadzhan Akhmedov
Топовый судья, реально.
РЕАЛьный судья, вы имеете ввиду?
+2
-1
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Mukhammadzhan Akhmedov
Топовый судья, реально.
0
0
0
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Vlad
Ответ ZenitTop
Ты смотрел матч Реал-Сити,там судья намного больше помог Сити чем Реалу
Видимо судьям тоже надоело уже видеть одно и то же в ЛЧ каждый год. Решили для разнообразия МанСити помочь?
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Pb-SE
Ответ ZenitTop
Ты смотрел матч Реал-Сити,там судья намного больше помог Сити чем Реалу
Судья сам Карвахалю в табло врезал.
0
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