Шимон Марциняк рассудит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «МанСити» и «Мадридом», который состоится в среду, 17 мая на «Этихаде». За VAR будет отвечать Томаш Квятковски.

Марциняк в шестой раз будет судить «Реал Мадрид» в главном клубном турнире Европы. Последний раз их пути пересеклись в четвертьфинале прошлого сезона, в матче с «Челси» на «Бернабеу» (2:3). Первым матчем «Мадрида» для поляка была встреча с «Ромой» в столице Испании в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне 2015/16. В следующем сезоне это был матч «Реал»-«Боруссия» (2:2) в шестом туре группового этапа, а потом, снова на «Бернабеу» против «Тоттенхэма» тоже в группах в сезоне 2017/18. 42-летний специалист судил и встречу с «Шерифом» на выезде (0:3) в сезоне 2021/22. А помимо Лиги чемпионов Марциняк работал на финале Суперкубка Европы между «Мадридом» и «Атлетико» (2:4) в сезоне 2018/19.

В свою очередь поляк судил только одну игру «МанСити» - это был матч группового этапа в сезоне 2017/18 между англичанами и «Фейеноордом», который закончился победой команды Гвардиолы (0:4).