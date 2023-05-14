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«Реал» не хочет платить ни копейки за Мбаппе. Клуб считает, что у них уже есть «игрок получше»

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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По словам очень надежного Хосе Луиса Санчеса, «Реал» в настоящее время не рассматривает возможность подписания контракта с Килианом Мбаппе.

"Сливочные" не хотят вести переговоры с «Пари Сен-Жермен», не говоря уже о том, чтобы давать им деньги. Зарплата Мбаппе также станет проблемой для клуба.

Кроме того, в «Реале» считают, что у них уже есть «лучший игрок» и более стабильный игрок – Винисиус Жуниор.

Ситуация может измениться в 2024 году, если Мбаппе решит расторгнуть контракт с ПСЖ. Его текущий контракт с парижанами истекает в 2025 году.

9 комментариев

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Wild91688
Ну и правильно,пусть сидит у себя в золотой клетке и каждый год выигрывает донный чемп,Реал ничего не потерял а вот Мбабле забуксовал выбрав деньги,так зказать лучший в деревне,а Реал и без него выигрывает ЛЧ и Ла лигу,по сути портит себе карьеру сидя в мешке
+7
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Артём Толоконников
Ответ Алексей Радевич
А меня не удивит если он году этак в 25 вообще в Барсе окажется
Денег Барсе не хватит зарплату ему платить
+6
0
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ZenitTop
Если Мбаппе останется в ПСЖ он загубит себе карьеру это точно
+1
0
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Алексей Радевич
А меня не удивит если он году этак в 25 вообще в Барсе окажется
+1
-1
0
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VuNePonimaete
Задолбали эту слухи, кто вообще решил, что трансформеру важно что-то еще, кроме денег?
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Pb-SE
Ответ Алексей Радевич
А меня не удивит если он году этак в 25 вообще в Барсе окажется
Скорее в АПЛ
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