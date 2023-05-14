9 комментариев

По словам очень надежного Хосе Луиса Санчеса, «Реал» в настоящее время не рассматривает возможность подписания контракта с Килианом Мбаппе.

"Сливочные" не хотят вести переговоры с «Пари Сен-Жермен», не говоря уже о том, чтобы давать им деньги. Зарплата Мбаппе также станет проблемой для клуба.

Кроме того, в «Реале» считают, что у них уже есть «лучший игрок» и более стабильный игрок – Винисиус Жуниор.

Ситуация может измениться в 2024 году, если Мбаппе решит расторгнуть контракт с ПСЖ. Его текущий контракт с парижанами истекает в 2025 году.