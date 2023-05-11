Восемь игроков все еще официально не продлили контракты.

Летнее трансферное окно уже не за горами - сезон-2022/23 постепенно подходит к концу. Вот как выглядит ситуация с контрактами в «Реале» .

Контракты истекают в этом году

Карим Бензема

Марко Асенсио

Лука Модрич

Дани Себальос

Тони Кроос

Начо

Мариано Диас

Луис Лопес

Контракт истекает в следующем году

Винисиус

Лукас Васкес

Эден Азар

Альваро Одриосола

Андрей Лунин

Антонио Бланко

«ВОЗМОЖНО» контракт продлен

Бензема, Модрич, Кроос - как сообщается, эти трое подписали новый контракт, но пока не было официального объявления.

С новым контрактом ничего не ясно

Начо - Мадрид хочет, чтобы он остался, он все еще рассматривает варианты, так как у него есть хорошее предложение из МЛС.

Асенсио, как сообщается, все еще ведет переговоры о новом контракте.

Себальос - часто заявлял, что хочет остаться, но неясно, хочет ли Мадрид того же.

Винисиус - бразилец является одним из самых низкооплачиваемых игроков «Мадрида», несмотря на его статус звездного игрока. Говорят, что переговоры продолжаются, но в последнее время не было никаких достоверных новостей, поэтому неясно, что происходит между клубом и агентами форварда. Как бы то ни было, до его контракта еще год, но странно, что «Реал» не смог заключить новый контракт со своей главной звездой заранее.