До конца сезона меньше 3 недель: разбираем ситуацию с истекающими контрактами игроков «Реала»
Восемь игроков все еще официально не продлили контракты.
Летнее трансферное окно уже не за горами - сезон-2022/23 постепенно подходит к концу. Вот как выглядит ситуация с контрактами в «Реале» .
Контракты истекают в этом году
Карим Бензема
Марко Асенсио
Лука Модрич
Дани Себальос
Тони Кроос
Начо
Мариано Диас
Луис Лопес
Контракт истекает в следующем году
Винисиус
Лукас Васкес
Эден Азар
Альваро Одриосола
Андрей Лунин
Антонио Бланко
«ВОЗМОЖНО» контракт продлен
Бензема, Модрич, Кроос - как сообщается, эти трое подписали новый контракт, но пока не было официального объявления.
С новым контрактом ничего не ясно
Начо - Мадрид хочет, чтобы он остался, он все еще рассматривает варианты, так как у него есть хорошее предложение из МЛС.
Асенсио, как сообщается, все еще ведет переговоры о новом контракте.
Себальос - часто заявлял, что хочет остаться, но неясно, хочет ли Мадрид того же.
Винисиус - бразилец является одним из самых низкооплачиваемых игроков «Мадрида», несмотря на его статус звездного игрока. Говорят, что переговоры продолжаются, но в последнее время не было никаких достоверных новостей, поэтому неясно, что происходит между клубом и агентами форварда. Как бы то ни было, до его контракта еще год, но странно, что «Реал» не смог заключить новый контракт со своей главной звездой заранее.
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