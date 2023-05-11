14 комментариев

Во вторник «Реал» сдержал натиск «Ман Сити» (1:1), ответная игра – уже на следующей неделе, но подготовка, очевидно, началась сразу после первого матча.

Похоже, план Анчелотти проскочил в медиа – хотя к новостям такого рода стоит относиться аккуратно. Radio Marca выдал несколько инсайдов со ссылкой на человека, «близкого к Карло».

Вот ключевые изменения:

• смена схемы на оборонительные 4-4-2

• Камавинга сыграет в центре поля

• Родриго начнет со скамейки

• Винисиус и Бензема сформируют атакующий дуэт, причем бразилец – в роли оттянутого форварда ближе к левому флангу

А вот вероятный стартовый состав:

Куртуа; Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба; Вальверде, Модрич, Кроос, Камавинга; Бензема, Винисиус.