14 комментариев

Упс. Похоже, слили план Анчелотти на ответную игру с «Сити» – есть несколько изменений
Во вторник «Реал» сдержал натиск «Ман Сити» (1:1), ответная игра – уже на следующей неделе, но подготовка, очевидно, началась сразу после первого матча.
Похоже, план Анчелотти проскочил в медиа – хотя к новостям такого рода стоит относиться аккуратно. Radio Marca выдал несколько инсайдов со ссылкой на человека, «близкого к Карло».
Вот ключевые изменения:
• смена схемы на оборонительные 4-4-2
• Камавинга сыграет в центре поля
• Родриго начнет со скамейки
• Винисиус и Бензема сформируют атакующий дуэт, причем бразилец – в роли оттянутого форварда ближе к левому флангу
А вот вероятный стартовый состав:
Куртуа; Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба; Вальверде, Модрич, Кроос, Камавинга; Бензема, Винисиус.
С другой, если тактика первого матча работала, то есть ли смысл ее менять
Но это Карло и Давиде будут решать, а остальные только увидят их замысел в среду
Ровно как и замысел Гвардиолы, который также будет решать, стоит ли что-то изменить