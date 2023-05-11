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Упс. Похоже, слили план Анчелотти на ответную игру с «Сити» – есть несколько изменений

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Во вторник «Реал» сдержал натиск «Ман Сити» (1:1), ответная игра – уже на следующей неделе, но подготовка, очевидно, началась сразу после первого матча.

Похоже, план Анчелотти проскочил в медиа – хотя к новостям такого рода стоит относиться аккуратно. Radio Marca выдал несколько инсайдов со ссылкой на человека, «близкого к Карло».

Вот ключевые изменения:

• смена схемы на оборонительные 4-4-2

• Камавинга сыграет в центре поля

• Родриго начнет со скамейки

• Винисиус и Бензема сформируют атакующий дуэт, причем бразилец – в роли оттянутого форварда ближе к левому флангу

А вот вероятный стартовый состав:

Куртуа; Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба; Вальверде, Модрич, Кроос, Камавинга; Бензема, Винисиус.

14 комментариев

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Роман Киреев
Мастерство дезинформации от старого итальянского лиса.
+6
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+6
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белошип
Ответ Ilqar Murad
Все может быть но шансов у Реала мало, мс будет ужасен.
мс и в самом деле был ужасен со своим ватокатом,поэтому подключили ручного Даша)
+4
0
+4
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Макс Торес
Ответ Ilqar Murad
Все может быть но шансов у Реала мало, мс будет ужасен.
Наоборот 🤣
+3
-1
+2
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Дмитрий Кораблев
Есть в тактике схожесть с Наполеоном при Ватерлоо (если кому интересно) - смысл в том чтобы ударить по флангу и давить его всеми силами и там сосредоточить все силы, а затем как только соперник начинает его усиливать идет быстрая атака в движение на центр и второй фланг. В Ватерлоо англичане терпели до последнего и не стали ослаблять или просто не додавили их (версии разные). Условно у МС есть атакующий и стандартный фланг - Бернардо как раз можно давить всеми силами Вини и Камавинги - тот иногда так как не чистый защитник может не успевать за Вини и тогда или на фолы или его будет страховать кто-то в центре НО в этом случае на втором фланге должен быть Родриго
+1
0
+1
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Schiaff1no
Это троллинг схемотехники Пепа? Рюдигер будет инвертированным псевдо-опорником?
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Максим_К
С одной стороны, вполне возможно, так играли не раз
С другой, если тактика первого матча работала, то есть ли смысл ее менять
Но это Карло и Давиде будут решать, а остальные только увидят их замысел в среду
Ровно как и замысел Гвардиолы, который также будет решать, стоит ли что-то изменить
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Fma wozo
Это вброс
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Alexander Adamich
Любой школьник эту "секретную" расстановку нарисует за секунду
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Oleg Olegov
Графика как в ФМ 2007
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Gappu
Куртуа в воротах - схеме можно верить
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Misha Ivankov
Смотришь на эту расстановку и возникает вопрос, на кой им сдался Беллингем? Там ещё тчаумени греется.
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