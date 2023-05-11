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Перед матчем с «Манчестер Сити» Анчелотти поднимал мотивацию игроков... Просмотром кино 📺🏆

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Не «Аватар 2», но тоже ничего.

Во вторник «Реал» провел отличный первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.

Команда серьезно готовилась ко встрече с «Манчестер Сити», тем более что на отдых у игроков была всего пара дней. Переночевав в Севилье после победы в Кубке Испании «Лос Бланкос» прилетели в Мадрид и приступили к тренировкам.

Журналист Relevo Хорхе Пикон рассказал, как прошли сутки до полуфинала.

8 мая, за день до матча, все члены команды собрались в Вальдебебасе, чтобы провести вместе 24 часа. До 6 вечера игроки работали на тренировочном поле, а после вместе отправились на ужин.

Перед сном футболисты и тренерский штаб собрались в маленьком кинотеатре, который есть на базе клуба. Они смотрели фильм «В сердце Десимакуатры», посвященный завоеванию четырнадцатого титула Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Эти документалки «Реал» традиционно выпускает каждый раз после победы в ЛЧ. Конкретно этот фильм еще не был представлен публике, но игроки смогли посмотреть его целиком.

Тренерский штаб хотел, чтобы, увидев эти кадры и вспомнив волшебные моменты прошлого сезона, футболисты почувствовали прилив мотивации. Также просмотр кино помог им расслабиться, потому что в фильм попали эксклюзивные кадры, вызвавшие смех в зале.

Обычно такие фильмы выходят через несколько месяцев после получения титула, но премьера этого ожидается только в июне, больше чем через год. Задержка произошла из-за изменения соглашения с Apple, которое усложнило релиз в юридическом плане.

5 комментариев

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Роман
Смотрели матч Бавария - Барселона 8:2
+6
0
+6
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Андрей Хенто
Интересный способ мотивации, уверен, что те воспоминания о пережитых положительных эмоций дали импульс команде. Быстрец бы уже можно было посмотреть этот документальный фильм.
+3
0
+3
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ARIGAMI ARIGAMI
Аватар 2 утомляет, чем поднимает настроение.
+2
0
+2
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Video Tv
Ответ Роман
Смотрели матч Бавария - Барселона 8:2
4-1 сити баварич
0
0
0
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Пацанчик реальный
Ответ Роман
Смотрели матч Бавария - Барселона 8:2
Не думаю,что просмотр жесткого немецкого порно накануне важно матча положительно настраивает на матч!
0
0
0
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