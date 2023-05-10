Мелочи, которые влияют на команду.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов на «Бернабеу» «Мадрид» и «Сити» закончили со счетом 1:1. На гол Винисиуса ответил Кевин Де Брюйне. Этот результат можно назвать положительным для «горожан», которые не проиграли в гостях.

Однако команде Анчелотти прилетела помощь оттуда, откуда не ждали. В эти дни Ливерпуль принимает «Евровидение» и полиция города попросила не назначать на субботу, когда пройдет финал конкурса, никаких других крупных мероприятий. У представителей охраны правопорядка просто не хватит рабочих рук, чтобы задействовать свои силы где-то еще.

По этой причине матч «Эвертон» − «Сити» поставили на воскресенье на 15:00 по местному времени.

«Мадрид» же свой матч тура Ла Лиги против «Хетафе» проведет на «Бернабеу» в субботу в 21:00. Получается, что у испанцев будет на полдня больше на восстановление, чем у англичан.

Несмотря на то, что официально перенос случился несколько недель назад, не упомянуть о нем нельзя. Ведь в такой битве за право сыграть в финале важна каждая мелочь.