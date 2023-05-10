Говорит Мадрид
Блог

«Мадрид» получил поддержку оттуда, откуда не ждал. Победить «Сити» может помочь «Евровидение»

Клубы Клубы
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Ла Лига Ла Лига
Реал Мадрид Реал Мадрид
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Мелочи, которые влияют на команду.

Первый матч полуфинала Лиги чемпионов на «Бернабеу» «Мадрид» и «Сити» закончили со счетом 1:1. На гол Винисиуса ответил Кевин Де Брюйне. Этот результат можно назвать положительным для «горожан», которые не проиграли в гостях.

Однако команде Анчелотти прилетела помощь оттуда, откуда не ждали. В эти дни Ливерпуль принимает «Евровидение» и полиция города попросила не назначать на субботу, когда пройдет финал конкурса, никаких других крупных мероприятий. У представителей охраны правопорядка просто не хватит рабочих рук, чтобы задействовать свои силы где-то еще.

По этой причине матч «Эвертон» − «Сити» поставили на воскресенье на 15:00 по местному времени.

«Мадрид» же свой матч тура Ла Лиги против «Хетафе» проведет на «Бернабеу» в субботу в 21:00. Получается, что у испанцев будет на полдня больше на восстановление, чем у англичан. 

Несмотря на то, что официально перенос случился несколько недель назад, не упомянуть о нем нельзя. Ведь в такой битве за право сыграть в финале важна каждая мелочь.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_abrakadabra_
Ну гейропейцы, ну загнивают) Нет бы силовиков из другого города привести заранее, или фан ID для Евровидения ввести. Слава богу мы живём в прекрасной России нынешнего, где архаровцев в форме хватит на любое мероприятие
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gifighter76
Ответ _abrakadabra_
Ну гейропейцы, ну загнивают) Нет бы силовиков из другого города привести заранее, или фан ID для Евровидения ввести. Слава богу мы живём в прекрасной России нынешнего, где архаровцев в форме хватит на любое мероприятие
Ну, не надо так русофобить, "милый друг" - поклонник "майдана" и прочей шизофрении. У Нас тоже в дни выборов или праздников, или других официальных мероприятий, переносят матчи. И "архаровцев" тоже не хватает. Точнее, сотрудников правопорядка, надо быть вежливее и уважать труд других людей. Я наоборот удивился, что, Там, полиция, на матчах присутствует. А то нам, "либералы" в уши "заливали", что "Там" всё свободно и полиция "вообще не нужна".
Да, и Fan ID для "продвинутого" человека либеральной ориентации, оформить не трудно... Тес более, на Западе, и в Англии, что-то подобное ввели и с хулиганством покончили... Так что, вот так. Всех адекватных - с прошедшим днём Великой Победы!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Woman221b
Да Сити всё равно ротацией выйдет. Арсенал подарил им шанс на ошибку, даже на одно поражение. Так что самое время этим шансом воспользоваться и дать недельный отдых основе. А на Эвертон второй состав будет катать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_abrakadabra_
Ответ gifighter76
Ну, не надо так русофобить, "милый друг" - поклонник "майдана" и прочей шизофрении. У Нас тоже в дни выборов или праздников, или других официальных мероприятий, переносят матчи. И "архаровцев" тоже не хватает. Точнее, сотрудников правопорядка, надо быть вежливее и уважать труд других людей. Я наоборот удивился, что, Там, полиция, на матчах присутствует. А то нам, "либералы" в уши "заливали", что "Там" всё свободно и полиция "вообще не нужна". Да, и Fan ID для "продвинутого" человека либеральной ориентации, оформить не трудно... Тес более, на Западе, и в Англии, что-то подобное ввели и с хулиганством покончили... Так что, вот так. Всех адекватных - с прошедшим днём Великой Победы!
И тебя с праздником!!! Госуслуги проверь кстати, уведомление пришло
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий