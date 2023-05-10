Карим Бензема вышел в стартовом составе «Мадрида» в первом полуфинале Лиги чемпионов против «МанСити» на «Сантьяго Бернабеу» и, таким образом, сравнялся с Раулем, став вторым мадридистом с наибольшим количеством матчей в Лиге чемпионов. У обоих легенд «Реала» по 132 встречи – их опережает только Икер Касильяс, сыгравший 152 матча за «Мадрид» в ЛЧ.

Нынешний обладатель Золотого Мяча дебютировал в Лиге чемпионов в составе Королевского клуба 30 сентября 2009 года против «Марселя» (3:0). С тех пор Карим 85 раз побеждал в матчах главного турнира Европы и 5 раз становился обладателем трофея.

За 14 сезонов в «Реале» Карим Бензема забил 78 голов в Лиге чемпионов. Он второй лучший бомбардир клуба в турнире – лучше результат только у Криштиану Роналду (105).

В прошлом сезоне Бензема был назван лучшим игроком турнира, забив 10 из 15 голов за свою команду в плей-офф. В текущем сезоне у Карима 4 мяча – все они пришлись на 1/8 и 1/4 финала турнира.