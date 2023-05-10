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«Я не знаю, кто голосовал». Тьерри Анри считает, что игрок «Реала» был лучше, чем Кевин де Брюйне в первом полуфинале ЛЧ

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Тьерри Анри считает, что Винисиус должен был получить награду «Игрок матча» после первого полуфинала Лиги чемпионов против «МанСити». Однако ее обладателем стал Кевин Де Брюйне.

«Я бы отдал награду Лучшему игроку матча Винисиусу. Почему Де Брюйне? Я не знаю, кто голосовал, но вы серьезно мне говорите, что победил не Винисиус? Да ладно!», - удивлялся бельгиец в эфире CBS Sports.

 

Первый матч между двумя командами завершился ничьей 1:1 на «Сантьяго Бернабеу». Винисиус открыл счет на 36-й минуте встречи, а Де Брюйне сравнял его на 67-й минуте. Помимо гола, бельгийский полузащитник выиграл только одно из пяти единоборств, совершил 81% точных передач и 3 точных навеса из 13.

Винисиус был великолепен вчера вечером: стал автором гола, 5 из 11 его попыток дриблинга оказались успешными, Вини сделал ключевой пас, выиграл 9 из 16 дуэлей и заработал 3 фола.

 

10 комментариев

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Андрей Хенто
Если бы не пас перехваченный от Камавинги с которого началась голевая атака Сити, я бы присудил именно молодому французу лучшего игрока матча. Практически ничего не позволил создать Бернарду Силве + отлично сыграли в стеночку с Модричем, протащил мяч метров 40-50 и отдал передачу на гол Винисиусу.
+21
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+21
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Азат Ердынбеков
Поправьте пожалуйста, Анри не бельгиец.
+7
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+7
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lizarazu
Ответ Азат Ердынбеков
Поправьте пожалуйста, Анри не бельгиец.
А я уже сижу думаю, может это Де Брюйне о себе в 3 лице говорит 😂
+3
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+3
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Traxyla
Ответ Андрей Хенто
Если бы не пас перехваченный от Камавинги с которого началась голевая атака Сити, я бы присудил именно молодому французу лучшего игрока матча. Практически ничего не позволил создать Бернарду Силве + отлично сыграли в стеночку с Модричем, протащил мяч метров 40-50 и отдал передачу на гол Винисиусу.
Ошибка Камавинги не ключевая . Да , пас не точный . Гол чисто индивидуальный Де Брюйне
+2
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Антон Орехов
Ответ Андрей Хенто
Если бы не пас перехваченный от Камавинги с которого началась голевая атака Сити, я бы присудил именно молодому французу лучшего игрока матча. Практически ничего не позволил создать Бернарду Силве + отлично сыграли в стеночку с Модричем, протащил мяч метров 40-50 и отдал передачу на гол Винисиусу.
просто Кама не левый защ номинальный ,видимо не знает всех нюансов на этой позиции ,ну думаю урок он извлёк.
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Спартак Уокер
Пл моему лучшие или Камавинга или Кевин
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KamoliddinNeo
Анри француз вообще то по большому счету но может он успел поменять гражданство..
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Madrid Spain
Камавинга зверь, дальше больше
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Нефанатик
Ответ Alon Raven
Камавинга точно лучше. Он же такой гол красивый создал в свои ворота.. Вот не лез бы, гол бы отменили.
Если бы хотели отменить, отменили бы. Забей такой гол Реал отменили бы 100%
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