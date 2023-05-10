10 комментариев

Тьерри Анри считает, что Винисиус должен был получить награду «Игрок матча» после первого полуфинала Лиги чемпионов против «МанСити». Однако ее обладателем стал Кевин Де Брюйне.

«Я бы отдал награду Лучшему игроку матча Винисиусу. Почему Де Брюйне? Я не знаю, кто голосовал, но вы серьезно мне говорите, что победил не Винисиус? Да ладно!», - удивлялся бельгиец в эфире CBS Sports.

Первый матч между двумя командами завершился ничьей 1:1 на «Сантьяго Бернабеу». Винисиус открыл счет на 36-й минуте встречи, а Де Брюйне сравнял его на 67-й минуте. Помимо гола, бельгийский полузащитник выиграл только одно из пяти единоборств, совершил 81% точных передач и 3 точных навеса из 13.

Винисиус был великолепен вчера вечером: стал автором гола, 5 из 11 его попыток дриблинга оказались успешными, Вини сделал ключевой пас, выиграл 9 из 16 дуэлей и заработал 3 фола.