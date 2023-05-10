21 комментарий

Пеп Гвардиола вступил в перепалку с журналистом beIN Sports, отвечая на вопрос, почему его команда не выиграла 6:0 в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Мадридом».

«Ты знаешь, против кого мы играли? Ты знаешь, сколько раз «Реал Мадрид» побеждал в Лиге чемпионов? Это не моя вина, что ты думал, что мы победим 6:0», - говорил Пеп.

«Мы были лучше, когда забили они, и они были лучше, когда забили мы. «Реал Мадрид» в полуфинале – это трудный соперник. Порой у нас возникали хорошие моменты, но иногда приходилось непросто из-за того, что «Реал» качественно владел мячом. В следующую среду будет финал с нашими болельщиками».

Кевин Де Брюйне и Винисиус забили красивые голы, а матч на «Сантьяго Бернабеу» закончился ничьей 1: 1. Ответная встреча состоится на следующей неделе.