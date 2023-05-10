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«Не моя вина, что ты думал, что мы победим 6:0». Гвардиола сцепился с журналистом после ничьей с «Реалом» в ЛЧ

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Пеп Гвардиола вступил в перепалку с журналистом beIN Sports, отвечая на вопрос, почему его команда не выиграла 6:0 в первом полуфинале Лиги чемпионов с «Мадридом».

«Ты знаешь, против кого мы играли? Ты знаешь, сколько раз «Реал Мадрид» побеждал в Лиге чемпионов? Это не моя вина, что ты думал, что мы победим 6:0», - говорил Пеп.

«Мы были лучше, когда забили они, и они были лучше, когда забили мы. «Реал Мадрид» в полуфинале – это трудный соперник. Порой у нас возникали хорошие моменты, но иногда приходилось непросто из-за того, что «Реал» качественно владел мячом. В следующую среду будет финал с нашими болельщиками».

Кевин Де Брюйне и Винисиус забили красивые голы, а матч на «Сантьяго Бернабеу» закончился ничьей 1: 1. Ответная встреча состоится на следующей неделе.

21 комментарий

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ZA.RMA
Гвардиола адекватен и знает с кем играет его команда, а здесь в комментариях каждый второй хоронил Реал и прогнозировал те же 4-0

глупцы :)
+36
0
+36
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Raul14
Ответ ZA.RMA
Гвардиола адекватен и знает с кем играет его команда, а здесь в комментариях каждый второй хоронил Реал и прогнозировал те же 4-0 глупцы :)
это в основном болельщики одного шапито из Каталонии)) Знают что их любимый клубчик рано или поздно будет расформирован, и готовятся эмигрировать в Сити))
+28
-4
+24
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jordy
Бесит, когда несознательные люди пророчат легкую победу Сити против 14-кратного победителя ЛЧ, а потом этому Сити предъявляют претензии, что так не произошло.
Это Реал и игра на Бернабео.
Сам Сити перед матчем справедливо шапкозакидательством не занимался.
Так что раздраженность Пепа от подобных вопросов понятна.
+11
-1
+10
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Андрей Хенто
Гвардиола адекватен, и как говорил классик: ваши ожидания - ваши проблемы.
+7
-1
+6
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rachidibrahimov
Ответ ZA.RMA
Гвардиола адекватен и знает с кем играет его команда, а здесь в комментариях каждый второй хоронил Реал и прогнозировал те же 4-0 глупцы :)
Дурачки выдали желаемое за действительное. Не в первый раз уже)
+5
-1
+4
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Maksat Hasanow
Ответ Real_v_dushe
Может это ригоберка пробрался под видом журналиста туда?
Или может Гуру
+1
0
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Низом Хурсанов
Ответ Raul14
это в основном болельщики одного шапито из Каталонии)) Знают что их любимый клубчик рано или поздно будет расформирован, и готовятся эмигрировать в Сити))
вхахахахаахахах точно)
+2
-1
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Говорить о разгроме в плей-офф ЛЧ можно позволить только таким экспертам, как Боуэли. Для всех остальных такие заявления выглядят неадекватными, кто следит за футболом.
+1
0
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Ruslan3132
Матч ожидался трудным для обеих команд, таким и вышел. Это ЛЧ.
+1
0
+1
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Real_v_dushe
Может это ригоберка пробрался под видом журналиста туда?
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JUVE⚽️NTUS
Как можно дать прогноз что Реал можно разгромить? Я не фанат Реала но они вчера показали класс на 36-й минуте) да и вообще было ощущение что Реал играет в эконом-режиме
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uvfacom
С Лейпцигом тоже было 1:1 в первой игре
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BAYRAM
ваши ожидания ваши проблемы
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mishin.dp
Вариация фразы "Ваши ожидания - это ваши проблемы" )
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Бестрофейник 19/20
Ваши ожидания - ваши проблемы
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Хаваж
Ваши ожидания это ваши проблемы (с)
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Илья Назаров
Ответ Raul14
это в основном болельщики одного шапито из Каталонии)) Знают что их любимый клубчик рано или поздно будет расформирован, и готовятся эмигрировать в Сити))
На самом деле иногда неадекватность этих челов раздражает. Зависть дело плохое. Я болею за Реал с 2000. Всегда относился к Барсе с уважением. Не любил, вопросов нет, но с уважением. Хорошая команда, достойный соперник. Но как тут коменты прочитаешь, начинает сильно бесить. Либо реально неадекваты либо хуже. Знакомый был в Каталонии, сказал что там реально завистливые люди. Ну это в Каталонии. А на русском сегменте? Или тоже сильно бесит что Реал идёт к 15 кубку? Не факт что будет но идёт. И сколько этих кубков у Барсы?
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Raul14
Ответ Илья Назаров
На самом деле иногда неадекватность этих челов раздражает. Зависть дело плохое. Я болею за Реал с 2000. Всегда относился к Барсе с уважением. Не любил, вопросов нет, но с уважением. Хорошая команда, достойный соперник. Но как тут коменты прочитаешь, начинает сильно бесить. Либо реально неадекваты либо хуже. Знакомый был в Каталонии, сказал что там реально завистливые люди. Ну это в Каталонии. А на русском сегменте? Или тоже сильно бесит что Реал идёт к 15 кубку? Не факт что будет но идёт. И сколько этих кубков у Барсы?
Да это боты))
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Илья Назаров
Ответ Raul14
Да это боты))
Возможно
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Андрей Хенто
Гвардиола адекватен, и как говорил классик: ваши ожидания - ваши проблемы.
но, помнится, классика заклевали, хотя по факту он был прав :)
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