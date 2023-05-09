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Сегодня «Реал» принимает «Манчестер Сити» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, и, кажется, это самое важное событие дня для всего населения Мадрида.

Команда Анчелотти сейчас на вершине: на выходных «Лос Бланкос» взяли третий трофей в этом сезоне. Вслед за Суперкубком УЕФА и клубным чемпионатом мира мадридцы подняли Кубок Испании, который не покорялся им с 2014 года.

После завоевания нового трофея «Реал» не праздновал с фанатами — торжество было решено отложить до конца сезона, так как до матча с «Манчестер Сити» оставалась всего пара дней.

Однако болельщики очень хотели продемонстрировать свою радость команды, поэтому, когда автобус с игроками двинулся к стадиону, его весь путь сопровождали тысячи людей.

В такой атмосфере футболисты «Реала» ехали на «Сантьяго Бернабеу»:

У всего Мадрида сегодня праздник!