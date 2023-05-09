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В матче против «Сити» звезда «Реала» может повторить одно достижение Роналду

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Поклонников футбола ждет двухматчевое противостояние «Реала» и «Ман Сити» в полуфинале Лиги чемпионов. Винисиус уже в первой встрече команд может побить одно достижение легенды «сливочных».

В сезоне 2017/18 «Мадрид» вновь стал обладателем ушастика, а Криштиану Роналду записал на свой счет солидное достижение: португалец совершал результативное действие в 11-ти матчах ЛЧ подряд.

Винисиус отличился уже в 10-ти играх главного клубного турнира Европы подряд. На его счету – шесть голов и пять ассистов.

Если бразилец забьет или отдаст голевую в первой встрече с «Сити» в полуфинале ЛЧ, то он повторит достижение Роналду, а уже в ответной игре вингер может и вовсе обойти Криштиану.

Винисиус проводит очередной впечатляющий сезон. За 50 матчей в футболке «королевского клуба» во всех турнирах Жуниор забил 22 гола и отдал 21 ассист.

Как думаете, сумеет ли Вини повторить достижение Роналду?

5 комментариев

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KorbenDaIlas
Повторил)
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Бухгалтер2021
в финале должен обходить Роналду
+1
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уличный иуда
Удачи Вини!
+1
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Дима Карапиря
Ответ KorbenDaIlas
Повторил)
Пока что не ему надо ещё одно результивное действие к примеру гол или асист
0
0
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KorbenDaIlas
Ответ Дима Карапиря
Пока что не ему надо ещё одно результивное действие к примеру гол или асист
Оно ему нужно что бы превзойти Роналду, я ведь написал "повторил"
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