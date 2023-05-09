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🤓 «Он очень молод. Ему нужно учиться». Тони Кроос дал совет Винисиусу, как реагировать на провокации

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Стоит прислушаться?

Тони Кроос недавно ответил на комментарии о поведении Винисиуса по отношению к судьям и защитникам.

«Вини очень молод. Это игрок, который изменил ситуацию для нас в этом сезоне», – сказал Кроос на пресс-конференции.

Сколько он забил? 22 гола? Он хорошо провел весь сезон и никогда не травмировался. Спросите защитников, которые играют против него, это должно быть тяжело.

Vinicius Jr feared 'dirty' tackles would end World Cup dream – ESPN

Ему нужно учиться. Если он спокоен и хладнокровен, то играет невероятно. Такая реакция нормальна, его иногда провоцируют, а решения судей не помогают, но он должен привыкнуть жить с этим в течение следующих 10-15 лет.

Вини должен быть спокоен и продолжать играть в свою игру», – заявил Тони Кроос.

Отметим, что Винисиус заработал больше всех фолов в Европе в этом сезоне – 117.

3 комментария

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Андрей Хенто
Наконец-то об этом начали говорить и игроки Мадрида. Первым это сделал Начо на правах капитана, сейчас Тони, надеюсь Винисиус действительно проработает этот момент со своим психологом. Понятна, что многие фолы остаются незамеченными, но иногда Вини проявляет эмоции там, где это абсолютно не нужно. Но такие эмоции также говорят нам о том, что Вини весь с головой в игре, он вовлечен, он переживает, а это несомненно хорошо.
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Rockfeller_92
117 фолов… что будет с его ногами к 30?
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Selim
Ответ Rockfeller_92
117 фолов… что будет с его ногами к 30?
Таким темпами мне кажется его карьера будет похожа на карьеру Роналду зубастики.
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