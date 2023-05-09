🤓 «Он очень молод. Ему нужно учиться». Тони Кроос дал совет Винисиусу, как реагировать на провокации
Стоит прислушаться?
Тони Кроос недавно ответил на комментарии о поведении Винисиуса по отношению к судьям и защитникам.
«Вини очень молод. Это игрок, который изменил ситуацию для нас в этом сезоне», – сказал Кроос на пресс-конференции.
Сколько он забил? 22 гола? Он хорошо провел весь сезон и никогда не травмировался. Спросите защитников, которые играют против него, это должно быть тяжело.
Ему нужно учиться. Если он спокоен и хладнокровен, то играет невероятно. Такая реакция нормальна, его иногда провоцируют, а решения судей не помогают, но он должен привыкнуть жить с этим в течение следующих 10-15 лет.
Вини должен быть спокоен и продолжать играть в свою игру», – заявил Тони Кроос.
Отметим, что Винисиус заработал больше всех фолов в Европе в этом сезоне – 117.
3 комментария