Стоит прислушаться?

Тони Кроос недавно ответил на комментарии о поведении Винисиуса по отношению к судьям и защитникам.

«Вини очень молод. Это игрок, который изменил ситуацию для нас в этом сезоне», – сказал Кроос на пресс-конференции.

Сколько он забил? 22 гола? Он хорошо провел весь сезон и никогда не травмировался. Спросите защитников, которые играют против него, это должно быть тяжело.

Ему нужно учиться. Если он спокоен и хладнокровен, то играет невероятно. Такая реакция нормальна, его иногда провоцируют, а решения судей не помогают, но он должен привыкнуть жить с этим в течение следующих 10-15 лет.

Вини должен быть спокоен и продолжать играть в свою игру», – заявил Тони Кроос.

Отметим, что Винисиус заработал больше всех фолов в Европе в этом сезоне – 117.