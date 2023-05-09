Уже сегодня первый полуфинал ЛЧ-2022/23 – «Сити» едет в гости к «Реалу». И без того жаркий матч подогревает история очных встреч: в прошлом сезоне команды так же встречались в 1/2, «Сити» уверенно двигался к победе, но «Мадрид» перевернул все за 5 минут.

На этот раз у команды Гвардиолы есть Эрлинг Холанд – второй претендент на «Золотой мяч», который уже в 22 года забивает по 50+ голов за сезон. Вот, что думает о нем Карло Анчелотти:

«Холанд – очень опасный игрок. Он представляет очевидную опасность. Но говорить только о Холанде – значит не говорить о полноценной команде соперника, которая хорошо играет, атакует, и у которой есть идеи.

Мы не готовим план, как играть против Холанда, мы готовимся играть с командой, которая выглядит неудержимой.

Я думаю, у нас может быть шанс сыграть в равную, конкурентную игру, и мы сможем победить».