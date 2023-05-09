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«Не готовим план против Холанда». Анчелотти объяснил подготовку «Реала» к матчу с «Сити»

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Уже сегодня первый полуфинал ЛЧ-2022/23 – «Сити» едет в гости к «Реалу». И без того жаркий матч подогревает история очных встреч: в прошлом сезоне команды так же встречались в 1/2, «Сити» уверенно двигался к победе, но «Мадрид» перевернул все за 5 минут.

На этот раз у команды Гвардиолы есть Эрлинг Холанд – второй претендент на «Золотой мяч», который уже в 22 года забивает по 50+ голов за сезон. Вот, что думает о нем Карло Анчелотти:

«Холанд – очень опасный игрок. Он представляет очевидную опасность. Но говорить только о Холанде – значит не говорить о полноценной команде соперника, которая хорошо играет, атакует, и у которой есть идеи.

Мы не готовим план, как играть против Холанда, мы готовимся играть с командой, которая выглядит неудержимой.

Я думаю, у нас может быть шанс сыграть в равную, конкурентную игру, и мы сможем победить».

A sign Carlo Ancelotti will stay at Real Madrid for 2022/2023

5 комментариев

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Nurzhan Assubayev
Выиграть Сити, означает победу в ЛЧ, досрочный финал.
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Андрей Хенто
Все правильно, все внимание концентрируют на Эрлинге, но не стоит забывать, что помимо него там есть Кевин де Брюйне, который не только великолепен, как распасовщик, но и у него отлично поставленный удар. Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, все они несут представляют большую угрозу. Надеюсь Мадрид сможет навязать им свою игру и связать их по рукам и ногам в центре поля.
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Нефанатик
Холанд сам по себе не опасен. Нужно закрывать тех, кто на него играет.
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Нурым Байгереев
Ответ Андрей Хенто
Все правильно, все внимание концентрируют на Эрлинге, но не стоит забывать, что помимо него там есть Кевин де Брюйне, который не только великолепен, как распасовщик, но и у него отлично поставленный удар. Гюндоган, Бернарду Силва, Фоден, все они несут представляют большую угрозу. Надеюсь Мадрид сможет навязать им свою игру и связать их по рукам и ногам в центре поля.
Центр поля останется за Сити, да и вообще Мадриду стоит подстроится под Сити и уходить в контратаку, что чаще всего и делает Реал
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Футбол-Мастер
Ответ Нурым Байгереев
Центр поля останется за Сити, да и вообще Мадриду стоит подстроится под Сити и уходить в контратаку, что чаще всего и делает Реал
Честно говоря, я так не думаю. Как говорит сам Анчелотти, Сити - это полноценная команда, которая умеет атаковать и имеет свои идеи. Конечно, Мадрид может использовать контратаки, но на мой взгляд, это не должно быть единственной стратегией. Что ж, увидим, какую тактику выберет Анчелотти на матч. В любом случае, это обещает быть очень интересной игрой.
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