Говорит Мадрид
Блог

«Он будет решающим». Гвардиола назвал игрока «Реала», который может сделать разницу. И это не Бензема!

Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Клубы Клубы
Реал Мадрид Реал Мадрид
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

Уже сегодня «Реал» и «Ман Сити» сыграют первый полуфинальный матч Лиги чемпионов-2022/23. Вероятно, это противостояние можно считать даже скрытым финалом.

Обе команды в приличной форме: «Реал» только-только выиграл Кубок Испании, а «Сити» вернул лидерство в АПЛ. Учитывая историческое поражение в прошлом сезоне, команда Гвардиолы настроена закрыть все вопросы как можно раньше.

Несмотря на то, что в прошлогоднем полуфинале камбэк «Мадрида» оформили Родриго и Бензема, Пеп уверяет: главная опасность – Винисиус.

«Винисиус обыграет вас каждый раз, когда «Реал Мадрид» может даст ему мяч. Он будет решающим, хотя у «Мадрида» больше игроков, на которых можно положиться», – заявил Гвардиола.

Сезон-2022/23 для Винисиуса – лучший в карьере, во всех официальных матчах за «Мадрид» бразилец уже набил 25+20. А в Лиге чемпионов статистика просто космическая, в этом сезоне уже 6+6.

Против «Сити» в прошлогоднем полуфинале Вини принес много пользы: 1 гол (при 1 ударе в створ), 5 передач под удар, 4 обводки, 4 заработанных фола.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dpv
Ответ Андрей Хенто
Все верно говорит Пеп, Винисиус сейчас в потрясающей форме, показывает отличную игру, сейчас он лучший в Мадриде. Надеюсь, что сегодня вечером он не раз сорвет овации публики и поможет команде добыть положительный результат.
Лысый шарлатан немного разбирается в футболе )))
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Все верно говорит Пеп, Винисиус сейчас в потрясающей форме, показывает отличную игру, сейчас он лучший в Мадриде. Надеюсь, что сегодня вечером он не раз сорвет овации публики и поможет команде добыть положительный результат.
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MFORCE
Ответ dpv
Лысый шарлатан немного разбирается в футболе )))
читает наши коменты по бумажке )))
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blue Monster
Если Винисиуса вообще возможно остановить, то Сити это та команда, которая может это сделать. От него по крайней мере знаешь чего ожидать, куда он будет двигаться. А вот чего ждать от Родриго иногда не знает сам Родриго. Я бы поставил на него как на темную лошадку
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
должны выносить сити в обоих матчах
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Лимонников
Ответ Бухгалтер2021
должны выносить сити в обоих матчах
только если на руках, как победителей
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
max mystique
Давай Вини выжигай! Главное чтоб эмоции не захлестнули)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Emik.
Ответ Андрей Хенто
Все верно говорит Пеп, Винисиус сейчас в потрясающей форме, показывает отличную игру, сейчас он лучший в Мадриде. Надеюсь, что сегодня вечером он не раз сорвет овации публики и поможет команде добыть положительный результат.
Ему бы совладать со своими эмоциями 🙄 т всё будет чётко!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ Blue Monster
Если Винисиуса вообще возможно остановить, то Сити это та команда, которая может это сделать. От него по крайней мере знаешь чего ожидать, куда он будет двигаться. А вот чего ждать от Родриго иногда не знает сам Родриго. Я бы поставил на него как на темную лошадку
Винисиус конечно предсказуем и все понимают что он будет делать,но пока иметь это не остановить. А если Винисиус сосредоточится только на игре,то остановить его практически невозможно. и согласен ,что Родриго это джокер. А Карим он и есть Карим. Но все же очень многое будет зависеть от центра поля. Вальверде и Камавинга должны контролировать центр и это будет 90% успеха.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blue Monster
Ответ Геннадий Чеботарев
Винисиус конечно предсказуем и все понимают что он будет делать,но пока иметь это не остановить. А если Винисиус сосредоточится только на игре,то остановить его практически невозможно. и согласен ,что Родриго это джокер. А Карим он и есть Карим. Но все же очень многое будет зависеть от центра поля. Вальверде и Камавинга должны контролировать центр и это будет 90% успеха.
Почти уверен, что отдадут центр горожанам. С Барсой в этом сезоне так и было
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Чеботарев
Ответ Blue Monster
Почти уверен, что отдадут центр горожанам. С Барсой в этом сезоне так и было
это будет фатальная ошибка анчелоти. Я думаю что это понимают и игроки и так не будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий