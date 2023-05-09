11 комментариев

Уже сегодня «Реал» и «Ман Сити» сыграют первый полуфинальный матч Лиги чемпионов-2022/23. Вероятно, это противостояние можно считать даже скрытым финалом.

Обе команды в приличной форме: «Реал» только-только выиграл Кубок Испании, а «Сити» вернул лидерство в АПЛ. Учитывая историческое поражение в прошлом сезоне, команда Гвардиолы настроена закрыть все вопросы как можно раньше.

Несмотря на то, что в прошлогоднем полуфинале камбэк «Мадрида» оформили Родриго и Бензема, Пеп уверяет: главная опасность – Винисиус.

«Винисиус обыграет вас каждый раз, когда «Реал Мадрид» может даст ему мяч. Он будет решающим , хотя у «Мадрида» больше игроков, на которых можно положиться», – заявил Гвардиола.

Сезон-2022/23 для Винисиуса – лучший в карьере, во всех официальных матчах за «Мадрид» бразилец уже набил 25+20. А в Лиге чемпионов статистика просто космическая, в этом сезоне уже 6+6.

Против «Сити» в прошлогоднем полуфинале Вини принес много пользы: 1 гол (при 1 ударе в створ), 5 передач под удар, 4 обводки, 4 заработанных фола.