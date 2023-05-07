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«Никто не знает, как его остановить»: Родриго высказался о «Сити» и Холанде

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Совсем скоро «Реал» сразится с «Манчестер Сити» в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «сливочные» после двух огненных противостояний выбили «горожан» из главного клубного турнира Европы, а в финале одолели «Ливерпуль» и вновь привезли «ушастика» в Мадрид.

Прошел год и команды вновь готовы сразиться друг с другом. Но теперь у Гвардиолы появилось мощное оружие – Эрлинг Холанд, который уже успел забить 51 гол во всех соревнованиях.

Перед полуфиналом ЛЧ Родриго в интервью RTVE высказался о «Сити» и их главном бомбардире:

«Сити» всегда пугает. Это отличная команда, они играют очень хорошо, но мы уверены, что сможем победить. Холанд забивает так много голов, никто не знает, как его остановить. Но я надеюсь, что нам он не забьет».

«Ман Сити» занимает первую строчку в турнирной таблице АПЛ. «Горожане» оторвались от «Арсенала» всего на одно очко, но у подопечных Гвардиолы есть еще один матч в запасе.

А вот «Реал» уже не претендует на победу в Ла Лиге. Зато «королевский клуб» на днях завоевал Кубок Испании, а Родриго в финальном матче турнира записал на свой счет дубль.

Без сомнения, в полуфинале Лиги чемпионов нас ждут два огненных матча.

Как думаете, сумеет ли «Мадрид» вновь выбить «Сити» из турнира за шаг до финала? Или на этот раз «горожане» выйдут из схватки победителями?

12 комментариев

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Артур Мкртычян
Ответ Геннадий Чеботарев
надо выключить кдб и гюндогана и холанд сам выключится.
и тогда родри забьет в девятку, дальним ударом. пхахах.
+10
-4
+6
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Эксперимент
Ответ Геннадий Чеботарев
надо выключить кдб и гюндогана и холанд сам выключится.
Оказывается так все просто и легко, удивительно.
+5
-1
+4
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Геннадий Чеботарев
надо выключить кдб и гюндогана и холанд сам выключится.
+4
-1
+3
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Алексей Радевич
Позвоните Рамосу спросите как это делается, ну или посмотрите финал 2018 года
+3
-1
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Геннадий Чеботарев
Ответ Артур Мкртычян
и тогда родри забьет в девятку, дальним ударом. пхахах.
влажные мечты
+2
0
+2
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Vlad
Не бойся Родриго, не так страшен черт, как его малюют. А в принципе мне всё равно, кто будет играть в финале. Наш черёд болеть придёт в следующем сезоне, и надеюсь в ЛЧ, а не в ЛЕ.
+3
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Joni Arm
Как остановить Холланда показал ....Кимих .
И это не ирония .
+3
-2
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Геннадий Чеботарев
Ответ Эксперимент
Оказывается так все просто и легко, удивительно.
именно так и есть.
+1
0
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raiska123
Главное чтобы вы смогли
0
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